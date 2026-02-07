Zorica Marković završila u bolnici: Oglasila se sa kardiologije

Pjevačica Zorica Marković svojim najnovijim oglašavanjem na Instagramu pokazala je da je po izlasku iz "Elite 9" završila u bolnici

Izvor: Instagram/zoricamarkovic_official

Pjevačica Zorica Marković svojim najnovijim oglašavanjem na društvenoj mreži Instagram pokazala je da je po izlasku iz "Elite" završila u bolnici. Sudeći po njenoj objavi, ona se nalazi na odjeljenju kardiologije.

U okviru iste iskoristila je priliku i da se zahvali tamošnjim ljekarima, te drugom medicinskom osoblju na ukazanoj njezi, s osmijehom na licu.



Tim povodom se oglasila pjevačica, koja je otkrila detalje o svom zdravstvenom stanju.

"Spucao me je ovaj virus koji je vladao čak tri puta. Zbog antibiotika i raznih terapija dobila sam aritmije, i normalno da sam se zabrinula i otišla na kontrolu. Ostavili su me u bolnici da sve srede. Cijeli tim je radio - prošla sam i skener, i magnet... Moram da se zahvalim cijelom timu, koji je najbolji u Srbiji. Sada sam kući, dobro sam i odmaram", rekla je Zorica i dodala:

"Moram da poručim ovim dušmanima što se raduju... Čitam neke jadne komentare ispod fotografije koju sam objavila. Mnogo smo loš svijet postali. Nije prijatno vidjeti sve ovo. Raduju se ljudi tuđem lošem zdravlju. Ja, uprkos tome, svima želim zdravlje i sreću," izjavila je za Informer.

Podsjetimo, Markovićeva je ranije imala ozbiljnih srčanih problema, zbog čega je javnost sada i te kako zabrinuta. Jednom prilikom, naglasila je kako ju je "Bog već nekoliko puta sačuvao".

"Ta operacija je bila toliko teška, da su me faktički dva minuta dijelila od smrti. Doktor je potrčao ka meni, tim je reagovao munjevitom brzinom i spasili su me. Svesna sam toga, koliko je ta situacija bila ozbiljna, ali mene je Bog nekoliko puta sačuvao; znam da je Bog uvijek sa mnom i da nije dao da odem. To je samo dokaz da sam dobar čovjek. Znam šta sam sve u životu uradila i kome sam i kako pomogla. Moji sinovi jesu veliki, ali znam koliko im značim, zato za njih živim. Borim se i znam da je to što sam tu njima velika stvar", kazala je ona za domaće medije.