Porodila se pjevačica Milica Todorović

Porodila se pjevačica Milica Todorović

Autor N.D.
0

Pjevačica Milica Todorović je postala majka

Porodila se pjevačica Milica Todorović Izvor: Printscreen/Instagram

Pjevačica Milica Todorović porodila se u Beogradu, saznaje Telegraf. Porođaj Milice Todorović prošao je u najboljem redu, a pjevačica i beba se dobro osjećaju.

Inače, pjevačica se prije izvjesnog vremena povukla iz javnosti, a sada je dobila dječaka.

"U trenutku kada joj doktori saopštili da čeka djevojčicu bila je van sebe od sreće! Na poslednjem ultrazvuku desio se preokret. Doktori su shvatili da Milica ipak čeka sina! Na ranijim pregledima beba je bila okrenuta tako da nije moglo jasno da se vidi kog je pola", rekao je tada sagovornik.

Podsjetite se kako je pjevačica izgledala u trudnoći:

(Telegraf.rs/MONDO)

