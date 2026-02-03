Nastup Sabrine Karpenter cenzurisan na dodjeli Gremija: Zbog eksplicitnog momenta organizatori je sankcionisali

Organizatori su morali da bipuju dio teksta poznate pjesme.

Izvor: Youtube /printscreen/ Entertainment Tonight

Sabrina Karpenter izazvala je veliku pažnju na dodjeli nagrada Gremi, nakon što je njen nastup cenzurisan usred izvođenja pjesme "Manchild".

Dok je pjevačica izvodila svoj hit, za koji obožavaoci veruju da je posvećen njenom bivšem dečku Beriju Koganu, produkcija je morala da interveniše i isključi zvuk tokom eksplicitnih stihova kako bi nastup bio primeren televizijskom prenosu.

Pop zvijezda, o čijem se nastupu najviše govorilo, na scenu "Crypto.com Arene" u Los Anđelesu izašla je u izazovnom kostimu pilotkinje, koji se sastojao od belog bodija nalik korsetu, belih čizama do kolena i kape.

"Zdravo, Gremiji! Ovde kapetanka Sabrina. Ako ste večeras došli po malo potvrde da vredite – ustanite i zapljeskajte!“ Sabrina Karpenter"

Čitav nastup bio je tematski osmišljen kao vazdušni terminal "Sabrina Carpenter Airlines-a", a pjevačica se na sceni pojavila na pokretnoj traci za prtljag.

Pridružili su joj se plesači obučeni kao putnici i osoblje, među kojima su se isticali astronaut i sveštenik, a na kraju je teatralno izvadila i živu golubicu.

Pesma posvećena bivšem?

"Menčajld" je vodeći singl sa njenog albuma "Man’s Best Friend" iz 2025. godine. Reč je o britkoj i razigranoj pjesmi za koju mnogi vjeruju da se odnosi na njenu kratku, ali medijski veoma praćenu romansu sa glumcem Kjoganom.

Stihovi koji govore o emotivnoj nezrelosti i zbunjujućim signalima dodatno su podgrijali ta nagađanja, naročito imajući u vidu da se njihov raskid dogodio neposredno prije objavljivanja pjesme.

Sporni dio nastupa bio je refren pjesme koji sadrži eksplicitne riječi:

"Djetinjasti muškarče, zašto uvijek trčiš ka meni? Je*eš mi život, zar nećeš ostaviti nevinu ženu na miru?"

Uprkos cenzuri, nastup je postao jedan od trenutaka o kojima se najviše raspravljalo na društvenim mrežama. Obožavaoci su preplavili X, hvaleći njen nastup kao jedan od najsmjelijih na dodjeli.

GRAMMYs: Sabrina Carpenter Delivers Airline-Themed 'Manchild' Performance Izvor: YouTube

"Od prve sekunde nastupa bio sam prikovan za ekran. Dame i gospodo, Sabrina Karpenter zna da napravi šou", napisao je jedan gledalac.

Drugi je dodao: "Najdraže mi je kod nastupa Sabrine Karpenter to što se vidi da se iskreno zabavlja, i to obožavam kod nje."

Izvor: Index.hr