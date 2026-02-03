"Čovjeku treba pomoć": Džastin Biber u gaćama i čarapama na bini Gremija

Povratak Džastina Bibera na Gremi scenu poslije četiri godine pretvorio se u skandal večeri, jer se pjevač pojavio samo u boksericama.

Izvor: X printscreen/thebravobabe_

Pjevač Džastin Biber (31) izazvao je potpuni haos na jučerašnjoj dodjeli Gremi nagrada u Los Anđelesu.

Izveo je pjesmu "Yukon" samo u sivim boksericama i čarapama. Svirao je na električnoj gitari tokom svog prvog nastupa na Gremijima poslije četiri godine pauze.

Justin Bieber just gave the type of performance that makes you shake your head and scrunch your face. Full body chills.#GRAMMYspic.twitter.com/iGYorw9lyh — BravoBabe (@thebravobabe_)February 2, 2026

Dok je izvodio emotivnu numeru, za koju je ranije rekao da je posvećena njegovoj supruzi, kamere su više puta snimile Hejli Biber u publici kako mu se osmjehuje i pruža podršku.

Samo nekoliko sati ranije, par je zajedno prošetao crvenim tepihom noseći bedževe sa natpisom "ICE OUT", kao javnu kritiku američkoj imigracionoj službi ICE.

Ipak, umjesto muzike, glavna tema večeri postao je njegov izgled. Društvene mreže su eksplodirale, a komentari su se nizali iz minuta u minut. Reakcije su bile oštro podijeljene.

"Kakva predivna i ranjiva izvedba", napisao je jedan obožavalac, dok se drugi našalio "Samo stoji tamo u svojim gaćama i čarapama…"

Bilo je i znatno oštrijih poruka: "Džastine, ovo je dodjela Gremija, a ne plaža… baš sramotno", glasio je jedan komentar. "Gdje mu je majica?", pitao je drugi, dok je treći poručio "Zar se ovako obukao za Gremije? Baš užas".

"Ovo je zapravo tužno. Čojvek vapi za pomoći, a niko to ne primjećuje", napisao je jedan korisnik.

Evo kako je Biber izgledao na crvenom tepihu pred nastup:

Biberov nastup bio je njegov prvi od 2022. godine, nakon što je zbog zdravstvenih problema otkazao turneju i gotovo se povukao iz javnosti. Ove godine nominovan je u četiri kategorije, uključujući album godine za izdanje "Swag".

U gaćama i u šumi

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se pjevač pojavljuje u gaćama u javnosti, te je tako nedavno podijelio snimak na kojem vozi trotinet samo u boksericama. Izgleda da se tako osjeća najslobodnije...