Emotivna reakcija ili loš potez? Zašto je Džastinov post o braku razbjesnio fanove Selene Gomez

Fanovi su posebno inspirisani da podbadaju Džastina Bibera na objavama koje je stavio tokom i nakon što se njegova bivša udala.

Izvor: Instagram printscreen / mickmicknyc/ EPA/CAROLINE BREHMAN

Fanovi su ismijavali Džastina Bibera jer je objavio post uz pjesmu o braku samo nekoliko sati nakon što se njegova bivša djevojka, Selena Gomez udala za Benija Blanka.

U subotu je pevač hita "Sorry" podelio karusel fotografija na Instagramu, na kojima se vidi kako igra košarku na terenu The League u Los Anđelesu. Objavu je pratio njegov romantični R&B singl iz 2025. godine pod nazivom "I Do", pjesma posvećena njegovom braku sa Hejli Biber.

Međutim, fanovi su ga brzo prozvali zbog lošeg tajminga, budući da se u tom trenutku, manje od 160 kilometara dalje u Santa Barbari, odvijalo zvjezdano vjenčanje njegove bivše djevojke Selene Gomez i Benija Blanka. Pesma sa objave je vrlo brzo skinuta.

"Izgubio si je, preboli je", napisao je jedan korisnik.

"Ljubav tvog života se upravo udala", dodao je drugi, dok su drugi pisali:

"Beni je rekao 'da' imao si svoju šansu", "Valjda si je sada zauvijek izgubio", "Sada znaš kako je bilo njoj kada si se vjenčao 2 mjeseca nakon raskida sa drugom".

"Beni: Pristajem! Džastin: I ja takođe", "Izbor pjesme je lud", "Pesma o tvom vjenčanju uz fotku s košarke... čovjek bi htio da pomogne, ali ovaj čovjek jednostavno ne sarađuje", prokomentarisao je još jedan fan.

Evo kako je izgledalo Selenino venčanje:

Nekoliko korisnika Instagrama takođe je postavilo urnebesne GIF-ove Selene i Benija u komentarima ispod Džastinovih objave.

Fanovi su sugerisali da je Biberov post bio suptilna emotivna reakcija na Selenu, iako se formalno odnosio na njegov brak sa Hejli.

Džastin i Selena su dugi niz godina bili u vezi tokom koje su više puta prekidali. Stekli su veliku fan-bazu pod nazivom "Jelena", koja se dugo nadala njihovom pomirenju. Međutim, do toga nije došlo, jer se nakon posljednjeg raskida Džastin brže bolje vjenčao sa Hejli Biber, dok je Selena slomljenog srca završila u psihijatrijskoj ustanovi.

Pogledajte još kadrova sa venčanja:

Vidi opis Emotivna reakcija ili loš potez? Zašto je Džastinov post o braku razbjesnio fanove Selene Gomez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Amy Katz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Prisjetimo se Selene i Džastina: