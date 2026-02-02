Dodijeljene Gremi nagrade: Bad Bunny ispisao istoriju, a Džastin Biber izašao na binu u gaćama i čarapama (Video)

Dodijeljene Gremi nagrade, među dobitnicima Bad Bunny, Lady Gaga i Bili Ajliš

Izvor: X/thebravobabe_

68. dodela Gremi nagrada održana je 1. februara u dvorani Crypto.com Arena, a ceremoniju je po posljednji put vodio Trevor Noa.

Veče je obilježio istorijski uspjeh Bad Bunnyja, koji je osvojio nagradu za album godine za izdanje "Debí Tirar Mas Fotos". Time je prvi put u istoriji Gremija album na španskom jeziku ponio najprestižnije priznanje.

Bad Bunny je tokom govora iskoristio priliku i da javno kritikuje američku imigracionu službu ICE.

Bad Bunny says "ICE OUT" at the#Grammysand receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.…pic.twitter.com/IFzvguqdCR — Variety (@Variety)February 2, 2026

Glavne nagrade večeri pripale su Oliviji Din za najboljeg novog izvođača, Bili Ajliš i Fineasu za pjesmu godine, Kendriku Lamaru i SZA za snimak godine, dok je Bad Bunny zaokružio veče osvajanjem albuma godine.

Većina od ukupno 95 nagrada dodijeljena je tokom netelevizovane ceremonije koja je prethodila glavnom prenosu, a domaćin je bio glumac i pevač Daren Kris.

Među ostalim dobitnicima su:

Pjesma godine:"Wildflower" – Bili Ajliš i Fineas

✊ Billie Eilish, winner of Song of the Year for "Wildflower": "No one is illegal on stolen land".#GRAMMYs| Feb. 1, 2026pic.twitter.com/Zj39wTyXbU — ʙᴇʟʟᴀᴅᴏɴɴᴀ (@Quatrehuit2neuf)February 2, 2026

Najbolji novi izvođač: Olivija Din

Najbolji pop vokalni album: "Mayhem" – Lady Gaga

Lady Gaga accepts the award for Best Pop Vocal Album#GRAMMYspic.twitter.com/0NsQz3wFwq — Gaga Daily (@gagadaily)February 2, 2026

Najbolja alternativna muzička izvedba:"Alone" – The Cure

Najbolji rep album: "GNX" – Kendrik Lamar

Najbolji muzički spot: "Anxiety" – Doechii

Doechii has won the 2026 GRAMMY Award for 'Best Music Video' with "Anxiety"pic.twitter.com/m5gE5iTNj2 — RapTV (@Rap)February 1, 2026

Najbolji muzički film: "Music by John Williams" – Džon Vilijams

Džastin Biber je na Gremijima nastupio gotovo go, pojavivši se na sceni samo u svilenim boksericama i čarapama bez majice dok je emotivno izvodio numeru "Yukon".

