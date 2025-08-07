Svijet je ostao bez čuvenog muzičara: Preminuo dobitnik 8 Gremija, njegov nastup u zatvoru ušao u legendu

Edi Palmieri, koji je revolucionisao latino muziku i igrao ključnu ulogu u eksploziji salse u Njujorku, preminuo je u srijedu u 88. godini

Izvor: Youtube printscreen / Eyewitness News ABC7NY

Edi Palmieri, koji je revolucionisao latino muziku i igrao ključnu ulogu u eksploziji salse u Njujorku, preminuo je u srijedu u 88. godini, prema zvaničnom nalogu umetnika na društvenim mrežama.

"Legendarni pijanista, kompozitor, vođa benda i jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji latino muzike,

u svom domu u Nju Džerziju 6. avgusta", navodi se u objavi na Palmierijevom Instagram profilu, uz fotografiju umjetnika.Fania Records, izdavačka kuća specijalizovana za salsu, izrazila je žaljenje zbog smrti zvijezde, nazvavši ga "jednim od najinovativnijih i najoriginalnijih umjetnika u istoriji muzike."

"Neizmjerno će nam nedostajati", dodali su.

Palmieri je prepoznat kao muzičar koji je revolucionisao zvuk latino džeza i salse, sa karijerom koja je trajala više od sedam decenija. Godine 1961. osnovao je bend La Perfecta, koji je redefinisao salsu zamenivši trube trombonima. Četiri godine kasnije, njegova numera "Azúcar Pa’ Ti" ("Šećer za tebe") postala je hit na plesnim podijumima - a decenijama kasnije uvrštena je u kolekciju Kongresne biblioteke Sjedinjenih Američkih Država.

Nastup u zatvoru

Nekoliko godina kasnije, 1972. godine, Palmieri je nastupio u zatvoru Sing Sing u Njujorku, pred publikom koju su uglavnom činili latino i crni zatvorenici, prema pisanju The Washington Posta.

"Za cijelo čovječanstvo!" uzviknuo je Palmieri preko razglasa u zatvorskom dvorištu, prenosi list.

Dodao je da ne treba da postoje "zidovi", "strah" i da treba da postoji "samo jedna stvar u životu: sloboda u godinama koje dolaze".

Edi Palmieri peva u zatvoru Izvor: Youtube / johnnynoirman

U omažu objavljenom na njegovim društvenim mrežama navodi se: "Bio je mentor, učitelj i neumorni zagovornik latino muzike i kulture."

"Inspirisao je generacije muzičara i dirnuo nebrojene slušaoce svojom umjetnošću, ubjeđenjem i neponovljivim zvukom."

Iza njega je ostalo petoro djece i četvoro unučadi. Njegova supruga, Iraida Palmieri, preminula je 2014. godine.