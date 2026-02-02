Pjevačica napravila skandal na dodjeli Gremija, cijeli svijet bruji o bizarnoj sceni (Video)

Pjevačica Čapel Roan je bila jedna od nominovanih na sinoćnjoj dodjeli Gremi nagrada, ali niko nije pričao o njenoj muzici
Čapel Roan (28) je američka pjevačica i kantautorka koja je brzo postala jedna od najzanimljivijih pop zvijezda mlađe generacije.Prošle godine je na dodjeli Gremi nagrada proglašena za najboljeg novog izvođača, a ove je napravila svojevrsni skandal.
Dok je Bad Bunny ispisao istoriju na Gremi nagradama, a Džastin Biber stao na binu u gaćama i čarapama, Čapel je šokirala na crvenom tepihu prije početka svečanosti.
Čapel se pojavila u providnoj haljini bez gornjeg dijela, tačnije "gornji dio" je visio s pirsinga na bradavicama što je izazvalo lavinu komentara na mrežama.
Za njen izgled je bila zadušena stilistkinja Genesis Veb, a haljina je kreacija modne kuće Mugler.
Pogledajte kako je izgledala Čapel:
The dress did what it could. The rest was faith.— Cassandra "Cassy" Coelho R. (@IDontCareBear)February 2, 2026
Chappell Roan arriving to the Grammy’spic.twitter.com/gMMWwWnpO2
Pogledajte i nastup Džastina Bibera:
Justin Bieber just gave the type of performance that makes you shake your head and scrunch your face. Full body chills.#GRAMMYspic.twitter.com/iGYorw9lyh— BravoBabe (@thebravobabe_)February 2, 2026
(Mondo.rs)