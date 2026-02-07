logo
Ćerka Kim Kardašijan (12) objavila prvu pjesmu, šokirala tekstom: "U školu sam išla dva dana, a onda su me izbacili"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nort Vest objavila je svoju prvu pjesmu po nazivom "Piercing on my Hand".

Ćerka Kim Kardašijan objavila prvu pesmu i šokirala tekstom Izvor: Instagram printscreen/northwsst

Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, očigledno kreće očevim muzičkim putem. Dvanaestogodišnjakinja je objavila svoj debitantski singl pod nazivom "Piercing on my Hand", a istovremeno je na Instagramu pokazala i novi imidž sa upečatljivom plavom kosom i pirsinzima na prstima.

Pogledajte fotografije Nort Vest:

Pjesma je objavljena u petak, 6. februara, a u njoj Nort repuje stihove koji su brzo privukli pažnju:

"Šoping u Japanu, tamo stalno visim

U školu sam išla dva dana, a onda su me izbacili."

Na Spotifaju je Nort potpisana ne samo kao izvođačica, već i kao autorka i producentkinja pjesme.

PIERCING ON MY HAND
Izvor: YouTube

Njena majka Kim Kardašijan ranije je govorila o kreativnoj slobodi koju daje svojoj ćerki. Tokom gostovanja u podkastu „Call Her Daddy“ istakla je da Nort ima veoma izražen i autentičan stil.

"Ona ima zaista jedinstven ukus. Upoznaje me sa toliko brendova, jednostavno voli ono što voli", rekla je Kim. "Veoma je zabavno gledati nekoga ko je toliko kreativan i ko tako dobro poznaje sebe."

Izvor: Nova/ MONDO

kim kardašijan Kanje Vest ćerka

