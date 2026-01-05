Kim Kardašijan šokirala svijet poklonom za kćerku: Nort Vest sama dizajnirala bizaran luksuzni detalj

Kim Kardašijan poklonila je svojoj kćerki luksuznu ogrlicu.

Kim Kardašijan ove godine nije štedjela kada je u pitanju božićni poklon za kćerku Nort Vest. Dvanaestogodišnjakinja, koju Kim ima sa Kanjeom Vestom, dobila je unikatnu dijamantsku ogrlicu koja je momentalno zapalila društvene mreže.

Riječ je o ogrlici u obliku lobanje, potpuno prekrivenoj prirodnim dijamantima, sa upečatljivim šiljcima i crtačkim dizajnom. Ovaj luksuzni komad potpisuje poznati draguljar Aleks Mos, a prema navodima, ogrlica je ukrašena sa čak 106 karata dijamanata.

Nort učestvovala u dizajnu skupocjenog nakita

Kako prenosi People, Aleks Mos je tijesno sarađivao sa Nort Vest tokom cijelog procesa izrade nakita. Poseban detalj predstavlja gravura Nortinog imena na poleđini ogrlice, što ovom ekstravagantnom poklonu daje i ličnu notu.

Pored ogrlice, Mos je izradio i kožnu narukvicu sa šiljcima, ukrašenu sa više od 22 karata prirodnih VVS bijelih dijamanata, čime je komplet upotpunjen do najsitnijih detalja.

Nort Vest odmah pokazala luksuzni poklon

Nort nije gubila vrijeme – novi nakit odmah je pokazala na TikToku, gdje je u nekoliko snimaka viđena kako pleše sa drugaricom, noseći dugu plavu periku, dok je njena prijateljica imala ružičastu.

Zanimljivo je da su fanovi ovog puta mogli da ostavljaju komentare, što ranije nije bio slučaj, jer su komentari na Nortinim objavama često bili isključeni.

Dijamantski zubi i novi imidž

Praznično razmetanje tu se nije završilo. Nort Vest, koja je zvanično pokrenula svoj Instagram profil 19. decembra, objavila je i fotografije sa Božića na kojima pokazuje dijamantske zubne navlake u obliku očnjaka, dodatno potvrđujući svoj imidž djevojčice sa izraženim modnim stavom i smjelim izborima.

