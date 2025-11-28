Vitlao pištoljem tokom lajva, policija mu upala u kuću: Uznemirujući snimak bivšeg dečka Kim Kardašijan

Policija je uhapsila bivšeg dečka Kim Kardašijan nakon što je vitlao pištoljem po kući, navodno prijetio ženi, a potom i muškarcu koji je pokušavao da ga smiri

Izvor: Instagram/RayJ

Bivši dečko Kim Kardašijan Rej Džej, uhapšen je oko 4 ujutru u Los Anđelesu, nakon što je prijetio ukućanima, među kojima je bila i njegova ćerka.

Dramatične scene s pištoljem je mogao da vidi cijeli svijet, jer je Rej Džej u tom trenutku bio u lajvu, koji je sada osvanuo na svim društvenim mrežama.

Rej Džej je navodno uperio pištolj u suprugu i prijetio da će ubiti jednog muškarca tokom prenosa uživo.

Ray J has been arrested and is currently in custody at a Los Angeles-area jail.



Details:https://t.co/jjye102aj4pic.twitter.com/bzWF5ecBX8 — TMZ (@TMZ)November 27, 2025

Haos je izbio rano u četvrtak ujutru, kada je Rej uključio prenos uživo iz svoje kuće — odmah se žaleći da ima "najgori Dan zahvalnosti na j***nom svijetu“, tvrdeći da neko pokušava da mu oduzme djecu i da mu takođe prijete.

Stvari odmah izmiču kontroli… Rej Džej izgleda kao da zgrabi pištolj sa stola i napuni ga i govori "ako priđu blizu vrata razneći sve".

Potom odlazi iz kadra, a kasnije se čuje kako viče na nekog i govori da izađu iz kuće. Potom se u kadru vidi njegova partnerka Princes koja vodi djecu van kuće.

Tada sve eksplodira. Princes je optužila Reja da je uperio pištolj u nju, a on odgovara da su i ona i njen rođek pijani. Potom u sobu ulazi muškarac koji se suočava s Rejem, ovaj prijeti da će ga ubiti, a u isto vrijeme se čuju policijske sirene, nakon čega policajci hapse Rej Džeja.

TMZ prenosi da je Rej Džej nalazi u pritvoru i da je priveden pod optužbom za upućivanje kriminalne pretnje, kao i da mu je određena kaucija 50.000 dolara.