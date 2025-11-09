logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kim Kardašijan konačno otkrila da li je uništila haljinu Merilin Monro: Prvi put o velikom skandalu, bila je jasna

Kim Kardašijan konačno otkrila da li je uništila haljinu Merilin Monro: Prvi put o velikom skandalu, bila je jasna

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kim Kardašijan govorila je o haljini koju je Merilin Monro nosila 1962. godine.

Kim Kardašijan konačno otkrila da li je uništila haljinu Merilin Monro Izvor: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Kim Kardašijan se 2022. našla na meti kritika kada se pojavila na crvenom tepihu u istorijskom komadu odjeće, čuvenoj "goloj" haljini Merilin Monro iz 1962. godine, za koju su neki stručnjaci tvrdili da je posle nošenja od strane Kardaši­janove oštećena.

Pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

U emisiji časopisa Vanity Fair, u seriji u kojoj je odgovarala na pitanja pomoću detektora laži, Kim je prvi put javno prokomentarisala cijelu situaciju. Intervju je vodila njena koleginica iz serije "Sve je u redu" Tejana Tejlor.

Kada je Tejlor direktno pitala: "Jesi li uništila haljinu Merilin Monro?", Kim je odlučno odgovorila: "Ne."

Zatim je Tejlor pitala: "Dakle, kažeš da je već bila oštećena kada je stigla kod tebe?“ Kim je rekla: "Ne znam u kakvom je stanju bila kada sam je dobila… Ali sada je u savršenom stanju."

"Ko je popravio haljinu nakon navodne štete?", uslijedilo je pitanje, a Kim je odgovorila: "Ne znam, upravo ćeš mi oduzeti polisu osiguranja od 10 miliona dolara. Hajde da promijenimo temu."

Šta znamo o haljini i kontroverzi?

U pitanju je originalna kreacija dizajnera Žana Luja iz 1962, koju je Merilin Monro nosila prilikom izvođenja legendarne pjesme "Srećan rođendan, gospodine predsjedniče“ pred predsednikom Džonom F. Kenedijem.

Kim je nosila tu haljinu na događaju Met Gala 2022. godine, nakon čega su se pojavili fotografije i tvrdnje kolekcionara Skota Fortnera da su sa haljine otkinuti kristali i da ima rascjep u šavu.

Vlasnik haljine međutim tvrdi da nije "uopšte" oštećena tokom najma i da je stanje istog kao prije događaja. Takođe, dizajner Bob Meki, koji je originalno skicirao haljinu, izjavio je da je puštanje Kim Kardashijan da je nosi "velika greška".

(Glossy/ MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kim kardašijan haljina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA