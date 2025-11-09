Kim Kardašijan govorila je o haljini koju je Merilin Monro nosila 1962. godine.

Izvor: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Kim Kardašijan se 2022. našla na meti kritika kada se pojavila na crvenom tepihu u istorijskom komadu odjeće, čuvenoj "goloj" haljini Merilin Monro iz 1962. godine, za koju su neki stručnjaci tvrdili da je posle nošenja od strane Kardaši­janove oštećena.

Pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

Vidi opis Kim Kardašijan konačno otkrila da li je uništila haljinu Merilin Monro: Prvi put o velikom skandalu, bila je jasna Kim Kardašijan Kim Kardašijan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: kimkardashian/Instagram Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / kimkardashian Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / kimkardashian Br. slika: 5 5 / 5

U emisiji časopisa Vanity Fair, u seriji u kojoj je odgovarala na pitanja pomoću detektora laži, Kim je prvi put javno prokomentarisala cijelu situaciju. Intervju je vodila njena koleginica iz serije "Sve je u redu" Tejana Tejlor.

Kada je Tejlor direktno pitala: "Jesi li uništila haljinu Merilin Monro?", Kim je odlučno odgovorila: "Ne."

Zatim je Tejlor pitala: "Dakle, kažeš da je već bila oštećena kada je stigla kod tebe?“ Kim je rekla: "Ne znam u kakvom je stanju bila kada sam je dobila… Ali sada je u savršenom stanju."

"Ko je popravio haljinu nakon navodne štete?", uslijedilo je pitanje, a Kim je odgovorila: "Ne znam, upravo ćeš mi oduzeti polisu osiguranja od 10 miliona dolara. Hajde da promijenimo temu."

Šta znamo o haljini i kontroverzi?

U pitanju je originalna kreacija dizajnera Žana Luja iz 1962, koju je Merilin Monro nosila prilikom izvođenja legendarne pjesme "Srećan rođendan, gospodine predsjedniče“ pred predsednikom Džonom F. Kenedijem.

Kim je nosila tu haljinu na događaju Met Gala 2022. godine, nakon čega su se pojavili fotografije i tvrdnje kolekcionara Skota Fortnera da su sa haljine otkinuti kristali i da ima rascjep u šavu.

Vlasnik haljine međutim tvrdi da nije "uopšte" oštećena tokom najma i da je stanje istog kao prije događaja. Takođe, dizajner Bob Meki, koji je originalno skicirao haljinu, izjavio je da je puštanje Kim Kardashijan da je nosi "velika greška".

(Glossy/ MONDO)