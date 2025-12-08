logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svi je znaju kao Kim, a ona promijenila ime: Kardašijanka prvi put otkrila strogo čuvanu tajnu

Svi je znaju kao Kim, a ona promijenila ime: Kardašijanka prvi put otkrila strogo čuvanu tajnu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Malo je poznato da Kim nije pravo ime poznatoj starleti.

Kako je pravo ime Kim Kardašijan Izvor: Youtube printscreen/Jay Shetty Podcast

Kim Kardašijan, danas jedno od najpoznatijih lica na svijetu, otkrila je da se na samom početku karijere predstavljala svojim punim imenom Kimberli. U intervjuu za magazin "Time" prisetila se trenutka kada je odlučila da ga skrati.

Pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

Kako je ispričala, tokom snimanja prve sezone rijalitija "Keeping Up with the Kardashians" 2007. godine shvatila je da joj puno ime na ekranu izgleda predugačko. "Oduvijek sam bila Kimberli, sve dok nismo počeli da radimo na rijalitiju", rekla je tom prilikom.

"Kada sam vidjela kako izgleda na ekranu, pomislila sam: Ovo je predugo, ljudi neće ni izgovarati. Zato smo skratili na Kim." Dodala je da joj je i danas čudno jer je porodica i prijatelji iz detinjstva i dalje zovu samo Kimberli.

Radila kod Madone

Inače, Kim je otkrila da je prva radna iskustva stekla još kao dijete i to upravo kod Madone. Gostujući u emisiji "The Graham Norton Show", ispričala je da je kao djevojčica bila ne samo Madonina komšinica, već i ona koja je šetala njenog psa.

"Kada sam imala osam godina, šetala sam njenog psa", prisetila se.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kim kardašijan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA