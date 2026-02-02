logo
Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona? Na tajni sastanak došli avionom i helikopterom

Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona? Na tajni sastanak došli avionom i helikopterom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Svjetski mediji bruje o informaciji da američka superzvijezda Kim Kardašijan uživa u tajnoj vezi s najpoželjnijim neženjom, Luisom Hamiltonom!

Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona Izvor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Kim Kardašijan je ove nedjelje doputovala u Veliku Britaniju na romantični vikend sa asom Formule 1 Luisom Hamiltonom. Kim i Luis navodno su uživali u intimnoj večeri i masaži za parove u sklopu romantičnog vikend-odmora na mjestu koje je omiljeno među A-listom u Kotsvoldsima.

Najpoznatija članica porodice Kardašijan doputovala je u Veliku Britaniju privatnim avionom vrijednim 100 miliona funti, kako bi provela svega 24 sata sa svojim novim izabranikom u ekskluzivnom Estelle Manoru, dok su ih čuvala tri tjelohranitelja.

Izvor je za The Sun rekao: "Sve je djelovalo veoma romantično. Kim i Luis su maksimalno koristili sve sadržaje koji su bili u ponudi".

Kim je imala dva tjelohranitelja, a Luis jednog člana ličnog obezbjeđenja, ali su se držali po strani. Dvoje od njih troje stajalo je ispred vrata njihove sobe kako ih niko ne bi uznemiravao."

Kim, koja je u nedjelju uveče viđena u Londonu, sletjela je u subotu popodne na aerodrom u Oksfordu, gdje su je čekala dva automobila za devetominutnu vožnju do Estelle Manora.

Hamilton je potom viđen kako stiže na romantično mjesto sat vremena kasnije, nakon što je doputovao helikopterom.

Insajderi tvrde da je par dijelio sobu u glavnom djelu kompleksa, gdje noćenje košta od 1.000 funti, kao i da su uživali u masaži za parove i večeri u privatnoj prostoriji.

Par se odjavio oko 11 časova u nedjelju, a potom su otišli sa dva automobila koja su prethodno dovela Kim sa aerodroma.

 (Telegraf, MONDO)

Tagovi

kim kardašijan Luis Hamilton

