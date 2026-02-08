Prva slika spasavanja otetog pjevača Daniela u Beogradu: Otmičari i dalje u bjekstvu nakon nesreće kod Rume (Foto)

Pojavila se fotografija nakon spasavanja otetog pjevača Daniela Kajmakoskog.

Izvor: Instagram/192_rs/Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Poznati makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet je u Beogradu u petak 6. oktobra nakon nastupa kod Beton hale, a na društvenim mrežama se pojavila fotografija neposredno nakon spasavanja. Otmičari su ga strpali u automobili, ali su doživeli saobraćajnu nesreću kod Rume nakon čega su njega vezanog ostavili u vozilu, a oni su peške nastavili da bježe od policije.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija nakon spasavanja Kajmakoskog. Policija je ubrzo stigla na mjesto gdje su otmičari doživjeli nesreću i u vozilu su zatekli vezanog pjevača.

"Policija je odmah blokirala deo puta, nakon čega su krenuli u potragu za otmičarima. Kada su prišli vozilu, izvršili su odmah pretres, na vozačevom mjestu nije bilo nikoga, a u kolima su vezanog zatekli pjevača Daniela Kajmakoskog. Cijeli teren je bio bukvalno pod opsadom policije, magla i mrak su dodatno otežali potragu, ali se sama potraga i danas nastavlja", kaže izvor "Kurira".

Da podsjetimo, Danijel Kajmakoski je otet nakon nastupa kod Beton hale u petak 6. februara u Beogradu. Otmičari su tražili 20.000 evra za otkup, a tokom bjekstva su imali nezgodu kod isključenja za Rumu.

(Kurir/MONDO)