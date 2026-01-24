Hulio Iglesijas optužen da je držao žene kao robinje: Skandalozna odluka suda sada razbesnela svet

Prema tvrdnjama više žena, Iglesijas im je navodno redovno proveravao mobilne telefone, zabranjivao izlazak iz kuće i zahtjevao da rade i do 16 sati dnevno, bez ugovora i bez slobodnih dana.

Izvor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Španski državni tužioci saopštili su da obustavljaju početnu istragu o optužbama za se*sualni napad protiv Hulija Iglesijasa, koje se odnose na navodne događaje na Bahamima i u Dominikanskoj Republici. Kako je navedeno, Nacionalni sud Španije nema nadležnost da vodi postupak u ovom slučaju.

Ranije ovog mjeseca, tužilaštvo je otvorilo istragu povodom tvrdnji da je 82-godišnji dobitnik Gremija i svetska muzička zvijezda se*sualno napadao dve bivše zaposlene u svojim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, prenio je AP njuz.

Hulio Iglesijas: "Optužbe su apsolutno lažne"

Hulio Iglesijas je u potpunosti negirao navode, oglasivši se na društvenim mrežama.

"Sa dubokom tugom odgovaram na optužbe koje su iznijele dvije osobe koje su ranije radile u mojoj kući. Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili izložio nepoštovanju bilo koju ženu. Ove optužbe su apsolutno lažne i izazivaju mi veliku tugu."

Teške optužbe bivših zaposlenih

Podsjetimo, dve žene su ranije ovog mjeseca podnele tužbu španskom sudu, prema navodima organizacije Women's Link Worldwide, nevladine organizacije koja ih pravno zastupa. Ta organizacija je saopštila da žene optužuju Iglesijasa za „zločine protiv se*sualne slobode i nadoknade štete, kao što je se*sualno uznemiravanje“, ali i za "trgovinu ljudima u svrhu prisilnog rada i ropstva".

Prema njihovim tvrdnjama, Iglesijas im je navodno redovno proveravao mobilne telefone, zabranjivao izlazak iz kuće i zahtjevao da rade i do 16 sati dnevno, bez ugovora i bez slobodnih dana.

Neizvjesnost oko daljih istraga

U trenutku podnošenja tužbe u Španiji, organizacija Women's Link Worldwide saopštila je da nije kontaktirala vlasti na Bahamima niti u Dominikanskoj Republici, kao i da ne zna da li su u tim zemljama pokrenute bilo kakve istrage. Nakon odluke španskog tužilaštva da obustavi postupak, iz organizacije koja zastupa žene, u javnosti nazvane "Iglesijasove robinje", za sada se nisu oglašavali.

I dalje nije poznato da li će vlasti na Bahamima i/ili u Dominikanskoj Republici preuzeti slučaj i pokrenuti sopstvene istrage.

Ko je Hulio Iglesijas?

Hulio Iglesijas važi za jednog od najuspješnijih pjevača u istoriji popularne muzike. Od debitantskog albuma Yo Canto iz 1969. godine, prodao je više od 300 miliona ploča na više od deset jezika. Nakon početka karijere u Španiji, ogromnu popularnost stekao je u Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, delom zahvaljujući duetima sa zvijezdama kao što su Vili Nelson i Dajana Ros.

Enrike Iglesijas, sin Hulia Iglesijasa:

Dobitnik je Gremija za životno delo 2019. godine, dok je 1988. osvojio Gremi za najbolji latino pop nastup za album Un Hombre Solo. Javnosti je poznat i kao otac svjetske pop zvezde Enrikea Iglesijasa.