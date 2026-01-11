Zbog borbe oko nasljedstva "Kuma soula" njegovo tijelo kružilo po SAD: Porodica uradila nezamislivo za 65 miliona

Legendarni pjevač Džejms Braun je zamalo propustio svoj najveći hit, a o ono što je porodica sa njim uradila nakon smrti je jezivo.

Izvor: Youtube printscreen / BLK A7iEN

Džejms Braun bio je legendarni američki muzičar, poznat kao "Kum soula", koji je snažno uticao na razvoj soula, funka i R&B muzike.

Karijeru je započeo pedesetih godina, a svjetsku slavu stekao je energičnim nastupima i hitovima poput "I Got You" "(I Feel Good") i "Papa’s Got a Brand New Bag". Osim muzike, ostao je upamćen i kao snažan glas afroameričke zajednice, simbol ponosa, borbe i kulturnog identiteta.

Za neke pjevače može da se kaže da imaju prepoznatljiv glas, a jedan od takvih je svakako bio i Džejms Braun (1993-2006). Rodio se 3. maja, i iza sebe je ostavio ogroman broj hitova.

Pjesma, koja definitivno "diže" raspoloženje, Džejms Braun je napisao 1960-ih godina prošlog vijeka, ali ne za sebe, već za Ivon Fer, koja je pjevaču u njegovom bendu pjevala prateće vokale. Numera je nosila naziv "I Found You", međutim nije imala većeg uspjeha.

Džejms je navedenu pjesmu rešio da "preradi", od teksta do aranžmana, pa je dobila naziv "I Got You (I Feel Good)", a kroz nju je domirao Braunov vokal, te prepoznatljiv zvuk saksofona Masea Parkera. Takođe, dodat je i zvuk gitare, koji prvobitna numera nije imala.

Pjesma je postala svjetski hit, a ostalo je istorija.

Legendarnom Džejmsu Braunu ni poslije smrti nisu dali mira

U nekim medijskim izvještajima i pričama koje su prenijeli tabloidi, navodi se da su mu odsječene noge (kako bi se došlo do koštane srži za test) jer konvencionalno uzimanje DNK uzoraka nije bilo moguće zbog balsamovanja tijela. Ove tvrdnje dolaze primarno iz izjave njegove udovice Tomi Rej, kako bi se utvrdilo da li je muzičar otac dečaka Džejmsa Džuniora, koji je inače sin pjevačeve udovice.

"Oni nisu mogli da odrade normalno DNK testiranje zbog tečnosti za balsamovanje koja se nalazi u njegovom tijelu, tako da su morali da odseku Džejmsove noge kako bi došli do koštane srži", rekla je Tomi Rej, dodavši da joj je žao što je to moralo da se uradi.

Borba oko naslijeđa Džejmsa Brauna, koje se procjenjuje na oko 65 miliona, bila je toliko velika da je pevačevo telo kružilo Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju, sahranjen je u bašti nastarije ćerke u Džordžije.