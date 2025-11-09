Pjevač pravi čokolade od svinjske masti: Bio panker i svirao u Đavolima, pa digao kredit 10.000 maraka

Marinko Biškić bio je deo pank scene i član poznatih bendova

Marinko Biškić je jedan od osnivača poznatog benda Đavoli, bio je i frontmen i gitarista benda Fon Biskich & Narodno blago, a kada se pankerska scena "utišala", Biškić je pokrenuo privatan posao.

Najprije je osnovao firmu specijalizovanu za začine, a kasnije i za ručno pravljenu čokoladu. Njegove čokolade nisu obične – on se ne boji da spoji ono što drugi ne bi ni pokušali: lavandu, maslinovo ulje, pa čak i magareće mlijeko. Ono što je najneobičnije jeste njegova čokolada sa kremom na bazi svinjske masti crne slavonske svinje.

"Istina je da sam 1988. pokušavao da studiram i radim u Zagrebu kao noćni čuvar u fabrici začina. Tri godine sam izdržao nespavanje i odlazak na predavanja, ali onda sam digao kredit od 10.000 maraka i krenuo. Početak nije bio čokolada, nego začini. Već 35 godina proizvodimo začine. A čokolada? O čokoladi sam sanjao oduvijek", rekao je Biškić.

Najpoznatiji njegov izum je čokoladna gramofonska ploča koja zaista može da svira – i zatim se pojede. Tom idejom spojio je dva svijeta koja ga čine onim što jeste: muziku i čokoladu.

Čokolada od svinjske masti Među najneobičnijim proizvodimanalaze se punjene čokolade s kremom od maslinovog ulja i s kremom na bazi svinjske masti crne slavonske svinje. "Ta receptura je zaštićena u Zavodu za intelektualno vlasništvo. Ljudi se u početku zgroze, ali kad probaju, oduševe se"

"Htio sam da napravim nešto što ima i zvuk i ukus, da ne bude samo proizvod, već iskustvo - objasnio je Biškić.

Kad su svi iz Trsta donosili viski i cigarete, ja sam se vraćao s vrećama čokolade", rekao je jednom kroz osmijeh.

Priznaje da je još kao mladi panker bio "zaluđen čokoladom". Nije konzumirao alkohol, ni opijate, ali "drogirao se čokoladom", kako kaže. Prve recepte testirao je s bendom.

"Donio bih im uzorak na probu, davali bi komentare i vraćali da popravim. Nakon šest mjeseci eksperimenata, otvorio sam proizvodnju", pričao je on, prenosi Index.

(Index.hr, MONDO)






