Ljuba Aličić zapalio mreže svojim engleskim: Devita nazvao Cedevito, evo kako se obratio Darku Laziću

Autor N.D. Izvor mondo.rs
jevač Ljuba Aličić nasmijao je pratioce i fanove kada je u javnost isplivao snimak sa krštenja ćerke Darka Lazića na kojem pjevač pokušava da priča na engleskom.

Ljuba Aličić priča engleski Izvor: ATA / A. AHEL

Uvijek je zanimljivo i simpatično kada domaće zvijezde progovore neki strani jezik, u kojem nisu baš najtečniji, blago rečeno, a ovog puta briljirao je Ljuba Aličić, koji je nasmijao pratioce i fanove kada je u javnost isplivao snimak sa krštenja ćerke Darka Lazića na kojem pjevač pokušava da priča na engleskom.

Ljuba se pojavio na proslavi kod Darkove ćerke Srne, a mrežama je počeo da kruži snimak  koji se naširoko komentariše. Poslušajte kako u njegovoj interpretaciji zvuči "number one" ("broj jedan"):

Tokom izvedbe pjesme, Ljuba je istakao koliko voli Darka pa je pokušao na engleskom jeziku da mu poruči kako je on "broj jedan".

Uslijedili su komentari: "Ljuba rešio engleski", "Treba pokrenemo brend u kolaboraciji sa Ljubom - UAMBR VAN", "Uan Bruan > Darko Lazic", "Propričao holandski bez da je svesan toga".

Međutim, ovo nije jedini gaf folkera, slučajno ili namjerno, tek on je nedavno "prekrstio" repera Devita i nazvao ga Cedevito, što je nasmijalo prisutne novinare.

Poslušajte:

 Još slika pjevača pogledajte u galeriji:

