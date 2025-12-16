"Izlazi napolje, je*ote": Snimak bokesnog pkevača šokirao na mrežama, prekinuo koncert i počeo da psuje momka iz publike

Snimak Roda Stjuarta na koncertu u Atini podelio javnost

Izvor: Tiktok/@chris_antoniadou7

Pjevač Rod Stjuart (80) prekinuo je svoj koncert u Atini ove nedelje kako bi se obračunao s jednim obožavaocem. Pjevač je usred izvođenja svog hita "Do Ya Think I’m Sexy" u sportskoj dvorani OAKA izgubio živce i zaustavio muziku, tvrdeći da mu jedan posjetilac kvari nastup.

Snimak objavljen na Tiktoku počinje njegovim obraćanjem "Napolje", nakon čega maše bendu da prestanu da sviraju.

"Makni se, je*ote. Izađi, ne trebaš nam ovdje i kvariš šou, sve što je radila je to što je držala znak", rekao je besni Stjuart.

U komentarima se može pročitati da je momak vjerovatno pravio neki problem u publici, pa je pevač morao da reaguje, a mnogi tvrde da je "Rod bio nervozan jer mu je Seltik izgubio 3:1 taj dan".