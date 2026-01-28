logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niki Minaž i Tramp se držali za ruke: "Ja sam najveći predsjednikov fan"

Niki Minaž i Tramp se držali za ruke: "Ja sam najveći predsjednikov fan"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Američka reperka Niki Minaž je na događaju Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država u srijedu izjavila da je "fan broj jedan" predsjednika Donalda Trampa.

Niki Minaž, Donald Tramp Izvor: X/Screenshot

"I to se neće promijeniti", rekla je Minaž, naglašavajući da je kritike i napadi na Trampa ne pogađaju, već dodatno motivišu.

"Što ga više mrze, to ću ga ja snažnije podržavati. Nećemo dozvoliti maltretiranje i kampanje blaćenja. To neće uspjeti. On ima ogromnu podršku i Bog ga štiti", poručila je reperka, prenosi list "Hil".

Minaž je posljednjih godina sve otvorenija kada je riječ o političkim stavovima.

U novembru prošle godine obratila se Ujedinjenim nacijama, pozivajući tu organizaciju da "zaštiti hrišćane u Nigeriji", a tom prilikom pohvalila je i Trampa, tvrdeći da ozbiljno shvata vjerska pitanja u toj zemlji.

Podrška je, kako navode američki mediji, obostrana. Senator Džej Di Vens ranije je javno stao na stranu Niki Minaž u njenom sukobu sa reperkom Kardi Bi.

Na događaju Ministarstva finansija, gdje je najavljeno uvođenje takozvanih "Tramp računa" za novorođenčad u SAD-u, Niki Minaž i Donald Tramp su se pojavili zajedno, držeći se za ruke, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Skupu je prisustvovao i biznismen Kevin O'Liri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

niki minaž Donald Tramp pjevačice podrška

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA