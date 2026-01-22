logo
Velikani hoće da bojkotuju Mundijal zbog Trampa: "Otkazivanje Svjetskog prvenstva je naše krajnje sredstvo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zbog Donalda Trampa se dešava mnogo toga trenutno, a jedna od inicijativa kaže da zbog njega treba bojkotovati Svjetsko prvenstvo.

Iz Njemačke pozivaju na bojkot Svjetskog prvenstva Izvor: AA/ABACA / Abaca Press /Stephen McCarthy/FIFA/Sipa USA / Profimedia

Donald Tramp svuda pravi potrese, pa i u fudbalu. Vidjeli smo kako mu je FIFA dodijelila nagradu za mir, a sada zbog njegovog plana da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama može da propadne Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

SAD je organizator Mundijala 2026. godine, najvećeg do sada sa 48 reprezentacija, a organizovaće ga sa Kanadom i Meksikom. Ipak, pet mjeseci pred početak takmičenja postoji mogućnost da se najveći fudbalski događaj bojkotuje.

Nakon najava pripajanja Grenlanda bune se naravno Danska, čiji je Grenland dio, ali i brojne članice Evropske unije i NATO-a. Njemački političar Jirgen Hard, član CDU blizak kancelaru Fridrihu Mercu iznio je prijedlog da se bojkotuje Mundijal.

"Otkazivanje turnira smatralo bi se samo krajnjim sredstvom kako bi predsjednik Tramp preispitao pitanje Grenlanda", rekao je on, a u sve se umiješao i kontroverzni sportski novinar Pirs Morgan.

"Možda bi Engleska, Francuska, Španija, Njemačka, Portugal, Holandija, Norveška i Italija trebalo da obustave svoje učestvovanje na Svjetskom prvenstvu dok traju carinski pregovori s predsjednikom Trampom? Povlačenje osam od deset favorita moglo bi probuditi interesovanje", objavio je na svojim društvenim mrežama.

Nije samo Svjetsko prvenstvo

Dok bi neučestvovanje četvorostrukog svjetskog prvaka poput Njemačke bio veliki udarac, ovo je samo dio slike. Administracija Donalda Trampa je nedavno uvela i carine od 10 odsto za proizvode iz osam velikih evropskih zemalja.

Tagovi

Mundijal 2026 Donald Tramp Svjetsko prvenstvo

