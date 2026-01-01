logo
Tek ušli u 2026, a već zgrnuli bogatstvo: Evo koliko su pjevači i pjevačice zaradili na dočeku, najniži iznos 25.000€

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Honorari pjevača i pjevačica za nastupe u najluđoj noći dostizali cifru od 100.000 evra

Honorari pjevača za Novu godinu Izvor: MONDO/Matija Popović,Stefan Stojanović,ATA Images/Antonio Ahel

Sinoć smo dočekali Novu, 2026. godinu, a sa bina širom regiona su nam pjevači i pjevačice željeli zdravlja, ljubavi, sreće i para. Aleksandra Prijović je mamila uzdahe izvajanom figurom u najluđoj noći, isto je uradila i Tea Tairović, dok su pojedine pjevačice doživjele peh s garderobom ili izašle na binu i rekle da neće nastupati.

Večeras nas očekuje repriza, a pre toga i informacija koliko su desetina hiljada evra za sinoćnji doček inkasirali najtraženiji pjevači.

Prema više javnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo će pripasti Dinu Merlinu, čija se naknada za nastup na dočeku procjenjuje na 150.000 evra. Ovaj iznos se, prema dosadašnjim objavama medija, već godinama smatra rekordnim honorarom za novogodišnje angažmane u regionu. Merlin će Novu 2026. dočekati sa publikom na trgu u Dubrovniku.

Brojni pjevači su se opredjelili da nastupaju u Crnoj Gori. Aco Pejović će, prema pisanju medija, zaraditi 80.000 evra.

"Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra", rekao je izvor.

Nataša Bekvalac je pjevala pred novu godinu u Budvi gde je i zaradila je, prema izvorima, 30.000 evra, koliko je uzela i Emina Jahović.

Najskuplja na Crnogorskom primorju je Aleksandra Prijović, koja se posle godinu dana pauze vratila nastupima i to u Crnoj Gori, inkasirala je navodno 100.000 evra.

Prema navodima medija, Dejan Matić je opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 evra, Anđela Ignjatović Breskvica oko 50.000 evra, Džejla Ramović oko 25.000 evra.

Sandra Afrika će nastupati u jednoj kafani u Beogradu, a cena karte za njen nastup je 50 evra. Ipak, postoji i uslov potrošnje, koji se kreće od 150 do čak 1.000 evra, u zavisnosti od mjesta.

(Kurir, MONDO)

