Estrada završila u iznajmljenim salama na periferijama: Desingerica i Heni haraju kafanskim večerima po dijaspori

Gazde nekadašnjih klubova sad rentaju sale po periferiji francuske prijestonice, gdje je zakup mnogo jeftiniji, a pored folkera, atrakcija su i treperi

U dijaspori je posljednjih godina došlo do velikih promjena kad je riječ o nastupima srpskih pjevača i mjestima na kojima nastupaju.

Vlasnici pojedinih klubova u dijaspori u kojima su godinama nastupale regionalne zvijezde, počeli su da zatvaraju svoje diskoteke zbog previsokih cijena koje pjevači traže za nastupe, a neki od njih su se i javno pobunili protiv te prakse.

Rezultat te pobune bio je da su te gazde klubove zamijenile iznajmljenim salama na periferiji, u kojima sad organizuju tzv. kafanske večeri, za koje jedino i vlada interesovanje naših ljudi u inostranstvu.

Jedan od takvih primera je i Grad svjetlosti - Pariz, gdje već više od godinu dana srpski gastarbajteri samo na jednom mjestu mogu da čuju svoje omiljene zvijezde. Iako bi neko pomislio da na takvim mjestima nastupaju isključivo folkeri, na "kafanskim večerima" glavna atrakcija su - treperi. Tako su nedavno u Francuskoj opšti haos napravili Dragomir Despić Desingerica i Miloš Stojković, poznatiji kao Heni.

"Naši ljudi ovdje u Parizu hoće da idu samo na te kafanske večeri. Diskoteke ih više ne zanimaju. Pjevaju svi, od folkera do trepera. Desingerica je nedavno napravio ludnicu ovdje. Gazdama se to i te kako isplati jer su cijene zakupa na periferiji, gdje se te sale nalaze, mnogo manje nego u centru Pariza, gdje je nekad bio klub. Postoje dvije varijante - samo ulaznica, koja je obično 30 evra, ili večera uz koju ide i karta - 60 evra. Tu se piće prodaje ko ludo jer sve ponese atmosfera. Pred kraj nastupa dođu i trubači. Ostane se do zore. Sad za Dan zaljubljenih pjeva Dara Bubamara, bili su i Radiša Trajković Đani, Darko Lazić, Jana Todorović, Milica Jokić, ali i Heni i ti ostali izvođači mlađe generacije", ispričao je Kurirov sagovornik.

Podsjetimo, prvi koji je javno objelodanio nezadovoljstvo honorarima koje pjevači traže da bi pevali u klubu je upravo i bio menadžment jednog od najpopularnijih srpskih klubova u Parizu:

"Na našu veliku žalost, obavještavamo vas da naš klub neće raditi od sljedeće jeseni. Zbog nekorektnih cijena pjevača, ne želimo da spuštamo standarde koje smo godinama mukotrpno gradili", pisalo je tada u zvaničnom saopštenju kluba objavljenog na svom Instagramu.

Na objavu su reagovale i njihove kolege iz zemlje i dijaspore, koje su se u potpunosti složile s tom odlukom, ali ih i pohvalili što su odlučili da javno progovore o problemu.

