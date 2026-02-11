logo
Kurt Kobejn nije izvršio samoubistvo, već je ubijen? Istraga došla do novih dokaza 30 godina nakon smrti pjevača

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Novo otkriće izaziva polemike i sumnje koje ukazuju da je frontmen Nirvane ubijen.

Nova istraga o smrti Kurta Kobejna Izvor: Youtube printscreen/ Nirvana

Kurt Kobejn, frontmen benda Nirvana, pronađen je mrtav 5. aprila 1994. godine u svom domu u Sijetlu. Tadašnja istraga sudskog veštaka zaključila je da je riječ o samoubistvu. Međutim, skoro 32 godine kasnije, ekskluzivni izvještaj Dejli mejla sugeriše da ta presuda možda nije tačna i da bi u pitanju moglo biti ubistvo.

Riječ je o istrazi koju je sproveo neformalni tim forenzičara, koji su detaljno analizirali Kobejnov obdukcioni nalaz, sve dokaze pronađene na mjestu događaja, kao i izjave stručnjaka Brajana Barneta.

Pogledajte fotografije Kurta Kobejna:

Nakon pregleda dostupnih dokaza, Barnet je bez uvijanja izjavio:

"Ovo je ubistvo. Moramo nešto da preduzmemo."

Prema njegovom mišljenju, tragovi ne odgovaraju smrti koja nastaje usljed ranjavanja iz vatrenog oružja, a postoji sumnja da su u događaj mogle biti umiješane najmanje dvije osobe.

Nova teorija sugeriše da su napadači navodno primorali Kobejna da uzme heroin, a zatim mu pucali u glavu, nakon čega su mu stavili oružje u ruke i lažirali oproštajno pismo.

"Nekroza mozga i jetre javlja se kod predoziranja, ali ne i kod smrti izazvane vatrenim oružjem", objašnjava nezavisna istraživačica Mišel Vilkins.

Vlasti i dalje ostaju pri verziji o samoubistvu

"Naša institucija je uvijek spremna da preispita svoje zaključke ukoliko se pojave novi dokazi, ali do sada nismo vidjeli ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja. Naša prethodna odluka o uzroku smrti ostaje na snazi", rekao je portparol Kancelarije sudskog vještaka za Dejli mejl.

Sličan stav ima i policija Sijetla, koja je poručila: "Naš detektiv je zaključio da je riječ o samoubistvu i to je i dalje zvanična pozicija ovog odjeljenja."

Izvor: Glossy

Tagovi

Kurt Kobejn Nirvana samoubistvo istraga

