Bekuta nije ljuta zbog "grudvanja": Obratila se Čačanima povodom tragedije

Ana Bekuta kaže da je duboko potresena povodom smrtnih slučajeva.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Ana Bekuta oglasila se povodom dva tragična slučaja koja su potresla Čačak i uznemirila čitavu Srbiju.

Kako je saopšteno, dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna, izgubile su život nakon operacije krajnika, što je izazvalo šok i tugu u javnosti.

"Pratim vijesti i do mene dolaze veoma loše informacije iz grada Čačka, vijesti o dva smrtna slučaja koji su me iskreno pogodili", započela je pjevačica.

Ona je podsjetila da je upravo u tom gradu započela svoju bogatu muzičku karijeru:

"Pošto sam karijeru davne 1985. godine počela baš u Čačku, taj grad ima posebno mjesto u mom srcu. Poznajem Čačane kao dobre i tople ljude, i zato vam svima šaljem ogromnu podršku, puno ljubavi i najdublje saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije", poručila je Bekuta.

Ovako je izgledao Anin nastup na kojem se desio incident:

Podsjetimo, na koncertu Ane Bekute, održanom povodom Srpske nove godine u Čačak, došlo je do incidenta kada su okupljeni građani gađali pjevačicu grudvama, pokušavajući da ometaju nastup i naruši atmosferu koncerta. Uprkos provokacijama, Ana Bekuta je zadržala profesionalizam i nastavila da pjeva pred publikom koja ju je nagradila gromoglasnim aplauzom.

(Informer)