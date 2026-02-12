logo
"Žbunje" bolje plaćeno od Bed Banija? Plesači na Superboulu otkrili koliko su zaradili glumeći travu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Prateći izvođači navodno su zarađivali više novca nego sam portorikanski reper - Bed Bani.

Koliko su plaćeni statisti na superboulu Izvor: Youtube/@tjavon19/NFL

Da, dobro ste pročitali - "izvođači u kostimima žbunja" koji su se pojavili tokom istorijskog nastupa Bed Banija na poluvremenu Superboula bili su lijepo plaćeni.

Oko 500 izvođača koji se pojavilo kao rastinje oko jarko obojene "kasite" u portorikanskom stilu, a sada su isplivali novi detalji o organizaciji i honorarima koje su dobili.

"Ljudi unutar kostima žbunja bili su plaćeni 18,70 dolara po satu, za 70 sati rada (1.309 dolara)", napisao je Daren Rovel, osnivač CLLCT Media na svom nalogu na mreži X u, dodavši: "To je uključivalo osam dana proba + Dan utakmice."

"To su zapravo bili ljudi??!" "Ja bih se maskirao u drveće gratis samo da budem na Superboulu uz Bed Banija", komentarisali su ljudi na mrežama. "Razgovarao sam sa nekim plesačima iz Bed Banijevog nastupa na poluvremenu nakon što su završili. Ocjena od njih: 10/10!! Oni mogu da ponesu kostime kući kao uspomenu!" dodao je neko.

Jedan od učesnika u vidu "žbuna", podijelio je na mrežama i kako je izgledao njegov dan tokom samog nastupa i dolazak na Superboul sa kolegama.

Pogledajte:

Korisnik mreže X po imenu Meni, koji se tokom nastupa na poluvremenu pojavio kao "Buš Bani", otkrio je da se za tu priliku prijavio putem jednog sajta, ali da nije znao da će biti "žbun" sve do nedjelju dana pred nastup. Takođe je rekao da je preko svojih in-ear monitora mogao da čuje set-listu i da je znao za iznenadno pojavljivanje Lejdi Gage, ali da "nije smio nikome da kaže". 

Pogledajte još slika sa događaja:

superboul plate statisti

