logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo vjenčanje na Superboulu: Nakon ceremonije pojavila se najpoznatija pjevačica, Bed Bani napravio senzaciju

Prvo vjenčanje na Superboulu: Nakon ceremonije pojavila se najpoznatija pjevačica, Bed Bani napravio senzaciju

Izvor mondo.rs
0

Bed Baniju su se pridružili Lejdi Gaga, Kardi Bi, Riki Martin, Pedro Paskal i Karol Dži.

Prvo venčanje na nastupu Bed Banija na poluvremenu Superboula Izvor: Youtube printsccreen/ NFL

Bed Bani je izašao na binu tokom dugo iščekivanog nastupa na poluvremenu nedjeljnog Superboula LX, odigranog između Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihaoksa, na stadionu Levi’s u Santa Klari, u Kaliforniji.

Otprilike pet minuta nakon početka trinaestominutnog spektakla na stadionu "Levi’s", prikazan je završni dio ceremonije vjenčanja. Nasmijani matičar proglasio je par vjenčanim, a mladoženja i mlada, oboje obučeni u bijelo, razmijenili su poljubac dok su ih okruživali plesači i muzičari, osmjehujući se.

Par se potom razdvojio i otkrio Lejdi Gagu i Los Sobrinos, portorikanski salsa bend koji je svirao na najnovijem albumu Bada Banija, kao i tokom njegove rezidencije u Portoriku.

Oni su izveli dio Gagine pjesme "Die With a Smile", pre nego što im se na sceni pridružio Bad Bani sa svojim hitom "Baile Inolvidable".

On je plesao među svatovima i zagrljenim mladencima.

Nakon nastupa, njegov predstavnik je potvrdio da je par zaista sklopio brak tokom samog šoua. Neimenovani mladoženja i mlada pozvali su Bada Banija na svoje venčanje, ali im je on predložio da umjesto toga postanu dio njegovog nastupa na poluvremenu.

Umjetnik je bio svjedok vjenčanja i potpisao njihov vjenčani list. Postojala je i prava svadbena torta.

Scena vjenčanja, koja je dočarala mali otvoreni trg, bila je dio šireg slavlja Portorika u okviru čitavog programa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

superboul Lady Gaga vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA