Prvo vjenčanje na Superboulu: Nakon ceremonije pojavila se najpoznatija pjevačica, Bed Bani napravio senzaciju

Bed Baniju su se pridružili Lejdi Gaga, Kardi Bi, Riki Martin, Pedro Paskal i Karol Dži.

Izvor: Youtube printsccreen/ NFL

Bed Bani je izašao na binu tokom dugo iščekivanog nastupa na poluvremenu nedjeljnog Superboula LX, odigranog između Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihaoksa, na stadionu Levi’s u Santa Klari, u Kaliforniji.

Otprilike pet minuta nakon početka trinaestominutnog spektakla na stadionu "Levi’s", prikazan je završni dio ceremonije vjenčanja. Nasmijani matičar proglasio je par vjenčanim, a mladoženja i mlada, oboje obučeni u bijelo, razmijenili su poljubac dok su ih okruživali plesači i muzičari, osmjehujući se.

Par se potom razdvojio i otkrio Lejdi Gagu i Los Sobrinos, portorikanski salsa bend koji je svirao na najnovijem albumu Bada Banija, kao i tokom njegove rezidencije u Portoriku.

Oni su izveli dio Gagine pjesme "Die With a Smile", pre nego što im se na sceni pridružio Bad Bani sa svojim hitom "Baile Inolvidable".

On je plesao među svatovima i zagrljenim mladencima.

Nakon nastupa, njegov predstavnik je potvrdio da je par zaista sklopio brak tokom samog šoua. Neimenovani mladoženja i mlada pozvali su Bada Banija na svoje venčanje, ali im je on predložio da umjesto toga postanu dio njegovog nastupa na poluvremenu.

Umjetnik je bio svjedok vjenčanja i potpisao njihov vjenčani list. Postojala je i prava svadbena torta.

Scena vjenčanja, koja je dočarala mali otvoreni trg, bila je dio šireg slavlja Portorika u okviru čitavog programa.