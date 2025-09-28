Holivud zamijenila selom i kozama: Lejdi Gaga pokazala kako slavi sa vjerenikom

Lejdi Gaga otišla je u prirodu kako bi proslavila rođendan vjerenika Majkla Polanskog. Malo ko je očekivao da će se slikati okruženi kozama.

Lejdi Gaga (39) je uzbuđena što može da proslavi rođendan svog vjerenika, Majkla Polanskog. Pjevačica koja je nedavno izdominirala na dodjeli MTV VMA nagrada, podelila je dirljiv post na Instagramu povodom Majklovog 42. rođendana.

Gaga, rođena kao Stefani Germanota, napisala je emotivnu poruku svom partneru uz tri fotografije para. Na jednoj fotografiji njih dvoje se ljube na farmi dok koze posmatraju.

Druga slika prikazuje ih zagrljene ispred kamiona sa hranom, dok treća prikazuje rođendansku tortu sa jednom svećicom. "Srećan rođendan, ljubavi moja", započela je svoj opis. "Nadam se da će ti 42. godina biti najbolja do sada. Toliko si toga postigao za svojih 42 godine - svakog dana sam ponosna na tebe, i beskrajno zahvalna na ovom danu kada si došao na svijet. Bio je to najposebniji dan."

Nastavila je: "Ovo mi je omiljeni dan u godini! Svjež i skoro kišan dan, duga šetnja, u pozadini tvoj nježni rođendanski osmijeh, puno smijeha i kolač od bjelanaca sa čokoladnim prelivom."

"Čak i ova koza zna koliko mi je tvoj rođendan poseban", dodala je. "Volim te".

Ova javna čestitka usljedila je nakon što je Gaga ranije pomenula Polanskog na dodeli MTV Video Music Awards 2025. godine, 7. septembra, gdje je osvojila nagradu za umjetnika godine. Već narednog dana objavila je još jedan nežan post na Instagramu, osvrćući se na njihovu zajedničku saradnju na njenom šestom studijskom albumu "Mayhem".

"Sanjati ovaj album, praviti plan, graditi svaku viziju s tobom - pričati beskrajno o tome šta ćemo stvoriti i raditi za monstrume - bilo je iskustvo kakvo nisam mogla ni da zamislim", napisala je Gaga. Dodala je: "Imati tvoje kreativno partnerstvo u umjetnosti, poslu i ljubavi, to je ljubav kakvu nikada ranije nisam iskusila."

Podsjetimo, prije Majkla, Gaga je bila u vezi sa glumcem Tejlorom Kinijem. Svi su ostali iznenađeni kada su umjesto odlaska pred oltar raskinuli petogodišnju vezu, od čega su godinu i po bili vjereni. Iako je nakon toga ostavila mogućnost da će se pomiriti, stvari su se ipak promijenile, te su ubrzo oboje sreću našli kraj drugih partnera.

