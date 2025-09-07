logo
Bizaran prizor gledali milioni: Otkriveno zašto je Lejdi Gaga 2008. pjevala samo u hulahopkama (Video)

Bizaran prizor gledali milioni: Otkriveno zašto je Lejdi Gaga 2008. pjevala samo u hulahopkama (Video)

0

Lejdi Gaga proslavila se hit pjesmom "Just dance" nakon čega je postala svjetski hit i najluđe obučena pjevačica ikada

Lejdi Gagi ukrali pantalone Izvor: X/screenshot/notgwendalupe

Lejdi Gaga važi za jednu od najboljih i najuspješnijih pjevačica ikada. Njen glas i pjesme koja same piše osvojili su svijet od kako je zakoračila na muzičku scenu, a veliku pažnju izazvala je i nizom čudnovatih modnih kombinacija.

Svi pamte haljinu od mesa i golotinju u spotovima, ali prije nego što su bizarni autfiti postali svakodnevnica kada je Lejdi Gaga u pitanju, 2008. godine to nije bio slučaj.

Na jednoj dodjeli nagrada pojavila se na bini sa šminkom, frizurom, u zanimljivom korsetu i... hulahopkama ispod kojih su se nazirale crne gaće. Na društvenim mrežama se tvrdi da su Lejdi Gagi te večeri iz garderobe nestale pantalone, tačnije neko ih je ukrao, zbog čega je iz revolta riješila da stane na binu ovako:

(MONDO)

