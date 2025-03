Lejdi Gaga o borbi sa mentalnim zdravljem, prvi put progovorila i o majčinstvu

Osim što je podijelila iskustva iz prošlosti, Lejdi Gaga je izrazila uzbuđenje zbog budućnosti.

Izvor: pritnscreen/youtube/Associated Press

Pjevačica i glumica Lejdi Gaga, pravim imenom Stefani Germanotta, nedavno je u podcastu "The Interview" Njujork Tajmsa progovorila o mentalnoj borbi kroz koju je prošla prije nekoliko godina.

Otkrila je da je prije pet godina doživjela ozbiljno mentalno stanje, te rekla da je u jednom periodu "izgubila doticaj sa stvarnošću". Ova ispovijest baca novo svjetlo na njenu odluku da napravi dužu pauzu od muzičke karijere prije objave najnovijeg albuma Mayhem. Kako sama kaže, oporavak je bio dugotrajan i zahtijevao je godine predanog rada.

Podrška vjerenika ključna u oporavku

Jedan od najvažnijih ljudi u procesu njenog ozdravljenja bio je Majkl Polanski, njen vjerenik, kojeg je upoznala 2019. godine. Iako se u trenutku njihovog susreta već osjećala bolje, Polanski je brzo primijetio da bi mogla biti srećnija.

"Bilo mi je teško to čuti jer nisam željela da on misli da nisam srećna", priznala je Gaga. Ipak, istakla je da su njegova ljubav i brižna narav odigrali presudnu ulogu u njenom mentalnom zdravlju i ličnom rastu.

Izvor: Instagram/ladygaga

Borba između javne i privatne ličnosti

Jedan od najvećih izazova za Gagu bilo je pomiriti svoju scensku personu s privatnim životom. Razlika između intenzivne, energične izvođačice na pozornici i njene lične želje za mirnijim, povučenijim životom bila je stalni izvor unutrašnjeg sukoba.

"Želim misliti da sam dobra osoba, ali u meni postoje divljaštvo, tvrdoća i intenzitet koje izražavam na pozornici. Zato sam morala naučiti kako te dvije strane sebe držati u ravnoteži", objasnila je.

Dodatno je naglasila kako se kroz godine promijenio njen pogled na haos i intenzitet:

"Naučila sam ne sipati benzin na to. Nekada sam voljela više haosa, živjela na rubu. Sada sam ponosna što sam mnogo dosadnija. Bila sam autentična i ranije – to sam bila ja. Samo što sam tada autentično upadala u različite osobnosti. Pretpostavljam da je autentičnost subjektivna. Sada osjećam da lakše mogu sve to držati pod kontrolom", rekla je Gaga.

Suočavanje s izazovima mentalnog zdravlja

Gaga je takođe otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočavala kada je trebalo govoriti o mentalnom zdravlju. Rekla je da se sramila svojih problema i nije željela da je oni definišu. Unatoč tome, naglasila je koliko je važno otvoreno razgovarati o mentalnim poteškoćama i razbijati stigmu koja ih okružuje.

"Ne bismo se trebali sramiti ako prolazimo kroz teška razdoblja. Može biti bolje", poručila je.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Majčinstvo kao novi izazov

Osim što je podijelila iskustva iz prošlosti, Lejdi Gaga je izrazila uzbuđenje zbog budućnosti, posebno zbog ideje majčinstva.

"Uzbuđena sam zbog mogućnosti da postanem mama. Nekada me to plašilo, ali sada na to gledam drugačije. Najvažnije mi je da svojoj djeci ne namećem život koji nisu sama odabrala. Moramo im dati dovoljno prostora da otkriju ko su zaista", iskreno je rekla Gaga.

(MONDO)