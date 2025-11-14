logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djevojci pozlilo na koncertu Lejdi Gage: Pjevačica prekinula nastup, hitno pozvala pomoć

Djevojci pozlilo na koncertu Lejdi Gage: Pjevačica prekinula nastup, hitno pozvala pomoć

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Lejdi Gaga pomogla je djevojci iz publike.

lady gaga pomagala djevojci u poblici Izvor: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Lejdi Gaga je tokom nastupa u okviru svoje "Mayhem Ball" turneje doživjela neobičnu situaciju kada je jednoj djevojci pozlilo dok je pevala "The Edge of Glory" za klavirom.

Pjevačica je odmah primijetila problem u publici i prekinula nastup, pozvavši hitno obezbjeđenje i medicinsku ekipu. Publika je počela da aplaudira, ali je Gaga zamolila sve da se smire kako bi se uvjerili da je djevojci bolje. Na kraju je zatražila da je odvedu u bekstejdž, gdje su joj pružili potrebnu pomoć.

Dobila ulogu u nastavku hit filma

Podsjetimo, nakon višenedjeljnih glasina, sada je i zvanično potvrđeno. Lejdi Gaga dobila je ulogu u dugoiščekivanom nastavku filma "Đavo nosi Pradu". Vijest je u petak, 10. oktobra, objavio magazin Variety.

Potvrda stiže nedugo nakon što je 39-godišnja muzičarka u četvrtak viđena u Milanu, gdje se film trenutno snima.

Pogledajte fotografije Lejdi Gage:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lady Gaga incident

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA