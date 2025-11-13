logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Živim u poludivljini, ne vraća mi se u Beograd": Memedović napravio kuću od drveta, a lokacija misterija

"Živim u poludivljini, ne vraća mi se u Beograd": Memedović napravio kuću od drveta, a lokacija misterija

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Jovan Memedović je na društvenim mrežama objavio slike svoje vikendice koju je napravio u netaknutoj prirodi

Jovan Memedović uživa u divljini Izvor: instagram/jovanmemedovic

Voditelj Jovan Memedović sagradio je vikendicu u kojoj provodi dosta vremena i koju je jednom prilikom pokazao na Instagramu. Iako precizna lokacija njegove vikendice nije poznata, spekuliše se da je u pitanju mjesto kraj Drine.

Na fotografijama koje je voditelj objavljuje na društvenim mrežama, vidi se da je kuća izgrađena od drveta i puna topline, sa mnogo ukrasa, knjiga i alata.

Memedović ima prostrano dvorište u kojem se igraju njegovi psi za koje je posebno vezan, a u unutrašnjosti se nalaze police sa mnoštvom knjiga i ukrasa.

Ono što je posebno zapalo za oko mnogima, jeste pažljivo namješten kutak za voditeljeve pse, te i oni imaju svoje "parče" u vikendici za uživanje.

"Nikad se više ne bih vratio u Beograd"

Voditelj kviza "Potera" je u jednom intervjuu koji je prije nekoliko godina dao za Blic rekao da obožava da odmara na Drini i nada se da će u ovom kraju provesti i penzionerske dane.

"Već deset dana sam u šatoru u blizini Drine. Živim u poludivljini i odmaram se. Dosta vremena provodim na rijeci zbog ribolova. Kada bi ovaj način života potrajao godinu dana, nikada se više ne bih vratio u Beograd, osim zbog posla i zbog porodice. Sebe ovako vidim u budućnosti. Uprkos krizi, ovo je najjeftiniji odmor. Boravak u prirodi nema cijenu", pričao je Jovan Memedović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovan Memedović vikendica priroda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA