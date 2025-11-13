Jovan Memedović je na društvenim mrežama objavio slike svoje vikendice koju je napravio u netaknutoj prirodi
Voditelj Jovan Memedović sagradio je vikendicu u kojoj provodi dosta vremena i koju je jednom prilikom pokazao na Instagramu. Iako precizna lokacija njegove vikendice nije poznata, spekuliše se da je u pitanju mjesto kraj Drine.
Na fotografijama koje je voditelj objavljuje na društvenim mrežama, vidi se da je kuća izgrađena od drveta i puna topline, sa mnogo ukrasa, knjiga i alata.
Memedović ima prostrano dvorište u kojem se igraju njegovi psi za koje je posebno vezan, a u unutrašnjosti se nalaze police sa mnoštvom knjiga i ukrasa.
"Živim u poludivljini, ne vraća mi se u Beograd": Memedović napravio kuću od drveta, a lokacija misterija
Ono što je posebno zapalo za oko mnogima, jeste pažljivo namješten kutak za voditeljeve pse, te i oni imaju svoje "parče" u vikendici za uživanje.
"Nikad se više ne bih vratio u Beograd"
Voditelj kviza "Potera" je u jednom intervjuu koji je prije nekoliko godina dao za Blic rekao da obožava da odmara na Drini i nada se da će u ovom kraju provesti i penzionerske dane.
"Živim u poludivljini, ne vraća mi se u Beograd": Memedović napravio kuću od drveta, a lokacija misterija
"Već deset dana sam u šatoru u blizini Drine. Živim u poludivljini i odmaram se. Dosta vremena provodim na rijeci zbog ribolova. Kada bi ovaj način života potrajao godinu dana, nikada se više ne bih vratio u Beograd, osim zbog posla i zbog porodice. Sebe ovako vidim u budućnosti. Uprkos krizi, ovo je najjeftiniji odmor. Boravak u prirodi nema cijenu", pričao je Jovan Memedović.