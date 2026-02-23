logo
Jedine prirodne na srpskoj estradi: Koleginice radile grudi i pumpale usta, a samo one nisu išle pod nož

Autor Vesna Kerkez
Danas je postalo uobičajeno da pjevačice dio svog atraktivnog izgleda duguju nekon plastičnom hirurgu, ali ipak, bilo je onih koje su odoljele odlasku na operaciju.

srpske pjevačice koje nisu išle na plastične operacije Izvor: MONDO, ATA Images, Antonio Ahel/Instagram screenshot

Kada bi vas pitali da opišete neke srpske pjevačice, sigurni smo da biste pored pjesama, talenta za ples i ljepote, u nekom trenutku rekli i da "izgleda bolje sad" ili "prije je izgledala bolje", samo zbog neke estetske intervencije koju je uradila na sebi.

Iako većina ima bujna poprsja i punije usne "nego na početku karijere", postoje pjevačice koje su odoljele odlasku kod plastičnog hirurga, iako su im to čak i savjetovali.

Rada Manojlović je iskreno pričala da su joj kolege govorile "da je ravna kao daska" i da bi trebalo da ugradi silikone, što ona nikada nije željela da uradi.

Još jedna pjevačica koja je lijepa bez estetskog uljepšavanja je Lena Kovačević, koja i inače važi za jednu od najljepših na srpskoj javnoj sceni.

Na spisku prirodnih ljepotica se našla i Goca Tržan, koja je priznala da ide na tretmane i da je to sve od uljepšavanja koje je radila na sebi.

Pjevačica koja je nedavno dobila dijete, a potom se našla u centru skandala zbog partnera za kojeg se ispostavilo da je oženjen - Milica Todorović, takođe se našla na listi.

Pjevačica je priznala da je imala intervenciju na nosu zbog devijacije, ali da osim toga nije išla "pod nož".

Spisak zatvara Nadica Ademov, prirodna ljepotica koja je nedavno održala promociju novog albuma i pokazala savršeno lice i tijelo.

