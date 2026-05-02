Plakala zbog Tita, sa 17 otpjevala "Dođi u pet do pet": Poslije 40 godina se vratila u Beograd i doživjela potpuni šok

Jasna Gospić prisetila se detinjstva u Jugoslaviji i rodni kraj je sačuvala uprkos životu u inostranstvu, gde je pronašla mir sa porodicom.

Jasna Gospić započela je svoju muzičku karijeru u grupi "Ambasadori" sa samo 17 godina, kada je otpjevala i svoj ubjedljivo najveći hit "Dođi u pet do pet". Iako je već tokom gimnazijskih dana postala izuzetno popularna u rodnom Sarajevu, životne i ratne okolnosti natjerale su je da na vrhuncu popularnosti napusti muzičku scenu. Nakon 40 godina se vratila u Beograd i 2018. godine održala spektakularan koncert.

Godine 1979. odlučila je da napusti grupu i krene u solo vode, a najveći uspjeh na tom putu doživjela je 1985. godine pobjedom na Splitskom festivalu sa pjesmom "Zar je voljeti greh". Usljed rata u Bosni i Hercegovini i lošeg zdravstvenog stanja njene majke, pjevačica je morala da napusti Sarajevo i preseli se u Prag.

Sjećanje na Jugoslaviju i porodični mir u Pragu

Odrastanje u Jugoslaviji Jasni je ostalo u prelepom sjećanju, a kako je sama priznala, iako godinama ne živi na ovim prostorima, sačuvala je naš mentalitet.

"Sjećam se detinjstva, mirisa bagrema pod mojim prozorom, sankanja na komadima kartona, klizanja na Skenderiji, prvih kafića, prvih ljubavi, i saznanja o tome da u životu postoje pravila. Hiljadu grešaka, hiljadu lekcija. Polako smo ulazili na vrata ozbiljnog života odlažući što je više moguće taj trenutak. Rekla bih da sam kroz ta vrata prošla jednom nogom, jer još uvijek onom drugom stojim sa druge strane, strane na kojoj čuvam to dijete u sebi, gde još uvek maštam i mislim da život i nije tako ozbiljna stvar kako panično mislimo", kazala je Jasna.

Ona je dodala i da svoju rodnu grudu i dalje nosi duboko u srcu.

"Nemoguće je zaustaviti život u Sarajevu, ono je jače od svega. Gdje su moja djeca, tu je moj dom, a kada zavirim u moju dušu, još uvijek sam ona mala Bosanka, vesela, raspjevana i puna mašte."

Pravi životni mir pronašla je u Češkoj, gdje se udala za Sarajliju Dejana, sa kojim je dobila sina Bojana i ćerku Dejanu.

"Suprug je moja najveća podrška, neko sa kim dijelim i dobro i zlo, neko ko je uvek uz mene kao i ja uz njega. Dejana volim onakvog kakav jeste, podržavam ga u svemu što radi, a on mi to svim srcem uzvraća. Ništa nije ljepše od dobrog i kvalitetnog braka, imamo jedno drugo i zajedno smo jači. Zajedno smo vaspitali djecu da budu odgovorni, pošteni, da budu čestiti ljudi", ispričala je pjevačica.

Suze na nastupu i prvi viski sa Josipom Brozom Titom

Na samim počecima karijere, sa samo 17 godina, Jasna je imala nesvakidašnju čast da pjeva pred Josipom Brozom Titom, što je za nju bio ogroman stres.

"Bila sam isprepadana i kad je došao red na mene da pjevam, briznula sam u plač. Mislila sam da ćemo biti na sceni, a ja sam od njega bila udaljena dva metra. Jadranka Stojaković i Ismeta su mi pritrčale u pomoć", prisetila se ove dramatične situacije.

Ipak, trema je brzo nestala i pretvorila se u jedno od najljepših sjećanja, kada je od predsednika doživela džentlmenski gest i sa njim prvi put nazdravila.

"Fotelje su bile poređane ukrug, a jedina prazna bila je pored njega. On je ustao i poljubio mi ruku. Pjevali smo celu noć. I Tito je zapjevao 'Rabinušku'. Sutradan smo čuli komentar da on nikad nije bio tako dobro raspoložen kao te noći. Prvi svoj viski u životu popila sam s Titom. Pitao me je 'da li ćete sa sodom', a ja nisam znala šta to znači. Rekla sam 'bez', a prvi put sam ga pila", s osmijehom je ispričala Jasna.

Emotivan povratak u Beograd

Nakon što se godinama bavila modom i posvetila se majčinstvu, odlučila je da se 2005. godine ipak vrati svojoj prvoj ljubavi – muzici, dok je 2018. godine u Beogradu održala veliki koncert u čast 40 godina karijere.

"Svakako da sam najviše vremena posvećivala deci, ali sada, kada su već poodrasli, stekli su se uslovi i da se vratim svojoj profesiji", objasnila je razloge povratka na scenu.

Nije krila oduševljenje Beogradom i toplom dobrodošlicom koju je osetila prilikom povratka u medijski prostor Srbije.

"Beograd je raskošan. Veoma otvoren grad prepun raskošnih ljudi. Umjetnika, avangardista, prelijepih žena i mnogo, mnogo zabave. Asocira me na ljubaznost, u Beogradu se uvek osećam posebno. Sarajevo je uvijek respektovalo ono što dolazi iz Beograda, a Beograd ono što dolazi iz Sarajeva", sa puno emocija je rekla Jasna.

Da je publika nije zaboravila, shvatila je odmah po povratku na ovdašnju scenu.

"Kada sam se vratila u Beograd i počela da gostujem u emisijama, pružila bih ruku i rekla: 'Ja sam Jasna Gospić'. Gledali su me sa ljubaznim osmijehom i rekli: 'Mi znamo ko ste vi, pa dobro gde ste vi svo ovo vrijeme?' Osjećala sam se divno…. Moj beogradski koncert je bio jako lijep, prevazišao je sva moja očekivanja", zaključila je pjevačica.

