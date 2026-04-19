logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drastična transformacija Kristine Agilere: Smršala 20 kilograma, promijenila frizuru i sve zapanjila izgledom

Autor N.D. Izvor Kurir
Kristina Agilera izgubila 20 kg Izvor: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Pjevačica Kristina Agilera pojavila se na jednom događaju i pokazala svoj novi izgled nakon što je izgubila skoro 20 kilograma.

Kristina (45) je u posjlednjih nekoliko godina prošla kroz veliku transformaciju, izgubivši skoro 20 kilograma, a sada je izašla u javnost kako bi pokazala svoju nevjerovatnu figuru. Prisustvujući ceremoniji Breakthrough Prize Ceremony u Santa Monici u subotu, pozirala je na crvenom tepihu u haljini koja je djelovala kao da je drži samo sreća.

Izgledajući mnogo mlađe nego što jeste, gotovo isto kao na vrhuncu karijere dvijehiljaditih, Kristina se smješkala i pozirala pred kamerama.

Sa stepenasto ošišanim bobom do linije vilice i ravnim šiškama, pevačica je delovala sveže i mladoliko. Nosila je usku crnu haljinu koja oblikuje tijelo i prati svaku liniju njene vitke figure. Gornji deo haljine bio je od kože, dok je suknja bila napravljena od prozirnog šifona.

Sa rukama položenim na kukove, Kristina je izgledala fantastično dok je slala poljupce prisutnima. Šminku je zadržala jednostavnom sa blagim naglaskom na očima, nežno roze nijansom na usnama i svetlijim obrvama.

Njen vjerenik Metju Rutler, sa kojim je u vezi od 2010. godine, takođe je prisustvovao događaju i poljubio je u obraz. Kristina je izgled upotpunila upečatljivom ogrlicom, mnoštvom prstenja i sandalama sa potpeticom.

Kristina je izgubila više od 18 kilograma pre svog boravka u Las Vegasu 2024. godine, a fanovi su i dalje oduševljeni njenim znatno vitkijim izgledom.

Ne propustite

Tagovi

pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA