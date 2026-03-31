Dragana Mirković '86. maznula pjesmu Dragon Ball Z? Harmonika svira kultni anime, snimak osvanuo na mrežama

Na društvenim mrežama se šeruje snimak dvije melodije koje zvuče slično - jedna je iz kultnog animea, druga s koncerta Dragane Mirković

Pjevačica Dragana Mirković, čija karijera traje decenijama i koja je otpevala sada već kultne narodne pjesme, ponovo je postala hit na društvenim mrežama zbog snimka iz 1986. godine.

Na snimku se vidi da je nastupala na velikom koncertu na stadionu, ali se čuje i harmonika, čija je melodija jednog korisnika mreže X podsjetila na intro kultneog animea "Zmajeva kugla", tačnije "Dragon ball Z".

Poslušajte:

Nema ŝanse da je Dragana maznula pesmu od Dragon Ball Z tako da je situacija jasna.

A opet : Dragon, Dragana...pic.twitter.com/wlE1WbbGh3 — Џyлc (@doprinositelj)March 30, 2026

Ispod videa objavljenog na pomenutoj mreži, drugi korisnik je podsetio da je svojevremeno Dragana snimila spot kao Paula Abdul: