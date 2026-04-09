"Godine su samo broj, ako ih zamijeniš": Romana Panić proslavila 51. rođendan uz šaljiv video

Romana je objavila zanimljiv video, a mnogima je zapao za oko broj na torti.

U domu Romane Panić je veselo i u znaku proslave, jer pjevačica obilježava 51. rođendan. Tim povodom, Romana je na društvenim mrežama podijelila šaljiv snimak koji je odmah privukao pažnju.

Na početku videa, na torti su bile postavljene svjećice sa brojem 15, što je izazvalo smijeh, pa je ubrzo usledila mala korekcija. Uz pomoć prijatelja, zamijenjen je redosled brojeva tako da je na kraju stajalo 51, čime je i simbolično ispravljen “mali rođendanski propust”.

Romana je zatim uzela flašu šampanjca i nastavila slavlje, uz zanimljivo poruku:

"Jedan neozbiljan video, za ozbiljne godine!."