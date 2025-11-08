logo
"Prevario me je u Beogradu poslije moje promocije": Romana o Grku koji je prosio, a čekao dijete s drugom

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Romana Panić progovorila o vezi sa Fotosom, Grkom koji ju je varao, a onda zaprosio dok mu je djevojka bila u drugom stanju

Romana o burnoj vezi s Grkom Fotosom Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Romana Panić otkrila je da ju je bivši dečko Fotos Pitađis prevario u Beogradu tokom promocija njenih pjesama.

Pjevačica ne krije da je veza s Fotosom bila burna, a sada je prvi put otkrila nepoznate detalje o vezi sa njim.

"Fotos me je upoznao sa jednim grčkim kompozitorom, čovek je sjeo i napisao kompoziciju za mene. Poslali smo Marini Tucaković i ona napiše tekst "Još te koštam". Organizujem promociju u Beogradu u diskoteci, pije se šampanjac, tu je cijela estrada, ma ludilo. Tu noć sam na vrhu sutra se sve srušilo, čovjek je nestao", rekla je Panićeva.

"Izveli su ga u grad i on se valjda zagledao u neku curu... Onda kreće ta priča da me je prevario, dobio dijete, pa jeste ili nije. Poslije slijede naslovi "Romana oprostila prevaru", pa opet u krug i tako godinama. I tada mi se kao i mnogo puta kasnije desilo, da me nakon velikog uspjeha već sutradan dočeka nož u leđa", dodala je pjevačica u podkastu "Zmajcast".

"Prosio me je, iako je drugoj napravio dijete"

Romana je ranije govorila o raskidu sa Fotosom i otkrila kako joj je saopštio da više nisu u vezi.

"Samo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne smije da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola... Nismo se onda vidjeli mjesec dana, ali smo poslije toga opet bili zajedno... Ja sam opet otišla na Kipar, ali čim sam sletjela, on me zove da mi kaže da ne smijem tu da budem i da odmah moram da se vratim nazad. A ja iznajmila auto, rezervisala hotel... Ženo, znaš li čega je tu sve bilo?! Zabranio mi je da idem u Grčku! Onda se pojavila neko druga djevojka... On je pričao da nema drugu, da je sve zbog nekog novca i papira. A ta djevojka, Jovana, rodila mu je dijete 13. aprila.Prosio me je, iako je drugoj napravio dijete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi... Da me više ne zove. Ta Jovana se poslije udala za drugog. Prošle godine se i on oženio", ispričala je pjevačica.

(Blic)

