Romana u transu zbog Breskvice: Riječi pjesme je podsjetile na čovjeka s kojim je hapšena u Australiji

Romana, koja je svojevremeno bila uhapšena u Australiji zbog pljačke bankomata, pronašla se u tekstu Anđeline pjesme.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Mlada muzička zvijezda Anđela Ignjatović Breskvica, objavila je 13 novih pjesama, a jednom pod nazivom "Australija" posebno je pogodila koleginicu Romanu Panić.

Njena starija koleginica Romana, koja je svojevremeno bila uhapšena u Australiji zbog pljačke bankomata, pronašla se u tekstu Anđeline pjesme.

Pogledajte 00:15 Romana Panić Izvor: Instagram/romana_panic Izvor: Instagram/romana_panic

Romana se nikad veselija, snimila dok je u kafani uživala uz čašicu vina, i to uz sljedeće riječi:

"Kako tebi, tako meni - ista nam je bol. Nema veze ko je jači, a ko ljepši pol. Bio si moj superheroj, moja talija, sada si mi dalek kao Australija", riječi su pjesme, dok je Romana sve vrijeme mahala rukama.

Ono što je posebno izazvalo pažnju, ali i smijeh među korisnicima mreža, jesu i dva stikera koje je objavila uz video: stiker kengura koji boksuje i to protiv policajca, što je aludiralo samo na jedno - njen slučaj u Australiji koji je naširoko poznat.

Romana je pohvalila i svoju mlađu koleginicu i napisala: "Bravo Breskvice", i dodala emotikon ruke koja udara i bijelog srca.

Izvor: Instagram printscreen / romana_panic

Podsjetimo, pjevačica je 2020. godine završila u zatvoru zbog pljačke bankomata u Brizbejnu. Ona je nedavno progovorila o problemu koji ju je snašao:

"Toliko je bilo teških momenata, pokajanje uvijek postoji. Svi smo mi samo ljudi i pravimo greške. Ja sam svoje greške priznala. Srce me uvijek vodilo i srljala sam, ali ne kajem se što me vodilo srce. Da bih neke stvari ispravila i da bih bila mudrija kada bih dobila priliku, sigurno da bih, ali onda ne bih ispala ovoliko dobra kasnije. Sva ta iskušenja dovedu čovjeka da se ili sruši i izgubi, ili da evoluira skroz. Na mene je to uticalo kao na osobu, i nadam se da ću pokazati javnosti da je to tako", rekla je ona za Blic, i otkrila da joj sa estrade niko nije okrenuo leđa nakon hapšenja.

Pogledajte još Romaninih fotografija:

(Telegraf/ MONDO)