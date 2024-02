Romana sa bivšim završila u zatvoru, a sa novim dečkom POKREĆE BIZNIS

Romana Panić bila je u žiži interesovanja nakon što je bila uhapšena u Australiji, a nakon toga skrasila se sa svojim partnerom s kojim je sada pokrenula biznis u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Romana Panić i njen izabranik, obzirom na to da su veliki ljubitelji italijanske kuhinje, te i da su živjeli u toj zemlji - došli su na ideju da otvore restoran.

Kako je Romana otkrila, ideju za biznis imali su zajedno, a biznis je pokrenuo on, dok mu ona pomaže oko svega. "Tačno je, pokrenuli smo biznis, tačnije moj izabranik. Pomažem i ja, divna priča, to je mali restoran italijanske kuhinje. Mi smo živjeli tamo, i on i ja, tako da volim njihovu kuhinju i eto divna ideja se rodila", rekla je ona za Telegraf.

Romana je nedavno, poslije tri godine, otvorila dušu i ispričala do sada nepoznate detalje o izdržavanju kazne u Australiji i robiji. "Jednostavno ja sam takva, i Australija je specifična zemlja i sistem. Ljubav prema osobi, jer sam sve uradila iz te ljubavi, kao što je bila i ta ludost, da sam ja prihvatila taj neki kompromis, da neko je u mojoj vezi dobio neko dijete, tako isto bavljenje nekoga nečim nisam osudila, nego sam bila neka podrška.Našla sam se u takvoj nekoj situaciji da se ispostavilo da sam ja saučesnik, ali kod nas su se svi potrudili da objasne da sam ja organizator", počela je Panićeva za "Skandal".

Izvor: Instagram/romana_panic

"Morali smo da priznamo krivicu"

Romana je otkrila detalje kazne nakon hapšenja. "Željela sam da ljudima ispričam neku svoju priču, imam taj dnevnik, koji sam pisala u zatvoru. Ne mogu ljudima da objasnim to iskustvo na kraju ostaneš sam samcijat, imaš samo Boga i sebe. Nemaš ni telefon, ni kontakt sa spoljnim svetom. Pritom je cijela priča zaključana, bukvalno sam uz molitve uspjela da spasem sebe.Filip je moj partner, ostali smo zajedno bez obzira na sav taj pritisak. Mi smo pisali pisma jedno drugom, on je meni napisao neke pjesme. Mi nikada nismo trebali ni da dobijemo neku kaznu, jer kada imati prvi prestup, onda ste oslobođeni, dobijete uslovnu kaznu, a mi smo bili prisiljeni. Nama je advokat rekao da moramo priznati krivicu, kao da bismo uspjeli da odbranimo Romanu, da dokažemo da ona nije kriva, ali mora da se ostane u Australiji još godinu dana", govorila je ona tada.

