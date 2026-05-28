Vinil ili PVC ploče za pod u kuhinji ili kupatilu? Razlika u cijeni je velika, a evo šta je bolje i duže traje

Djeluju isto, ali razlika između vinila i PVC poda je velika! Saznajte šta se više isplati i šta je bolji izbor za kuhinju i kupatilo...

Poslije laminata i parketa, kao jeftinija i popularna metoda sve više se kao izbori za pod ističu vinil ili PVC ploče. Kada dođe vrijeme za renoviranje stana, mnogi se dvoume između vinila i PVC podova. Na prvi pogled djeluju slično, često ih prodavci čak stavljaju u istu kategoriju, ali među njima postoje važne razlike koje utiču i na cijenu, trajnost i izgled prostora.

Ako planirate da mijenjate podove u stanu, kuhinji ili kupatilu, evo šta treba da znate prije kupovine.

Da li su vinil i PVC isto?

Iako mnogi misle da jesu, vinil i PVC podovi nisu potpuno ista stvar.

PVC podovi su uglavnom jednostavniji i jeftiniji. Najčešće dolaze u obliku tankih ploča ili rolni, mekši su i često se koriste u kancelarijama, podrumima ili prostorijama gdje estetika nije prioritet.

Vinil podovi su modernija i kvalitetnija verzija. Imaju više slojeva, otporniji su na habanje, vlagu i ogrebotine, a izgledom često veoma verno imitiraju drvo, kamen ili keramiku. Zbog toga su posljednjih godina postali veoma popularni u stanovima i kućama.

Koji pod je bolji za stan?

Za većinu domaćinstava vinil je bolji izbor, posebno ako želite lijep izgled i duži vijek trajanja.

Vinil je posebno praktičan za porodice sa djecom i kućnim ljubimcima jer dobro podnosi svakodnevno habanje.

PVC podovi su ipak dobar izbor ako želite što jeftinije rješenje ili vam treba pod za pomoćne prostorije, garaže, podrume ili izdavanje stana.

Kolika je razlika u cijeni?

Razlika u cijeni može biti velika. Obični PVC podovi u rolnama mogu se naći već od oko 5 do 10 evra po kvadratu, dok kvalitetnije PVC ploče idu od 10 do 20 evra.

Vinil podovi su skuplji. Jeftiniji modeli kreću se od oko 15 evra po kvadratu, dok kvalitetniji i deblji modeli sa boljom zaštitom mogu koštati 30, 40 pa i više evra po kvadratu.

Treba računati i dodatni trošak za postavljanje, podlogu i lajsne.

Šta je bolje za kuhinju i kupatilo?

Vinil je uglavnom bolji izbor jer bolje podnosi vlagu i dugotrajnije izgleda lijepo. Danas postoje potpuno vodootporni modeli koji mogu da izdrže prosipanje vode bez problema.

PVC podovi takođe podnose vlagu, ali se kod jeftinijih modela vremenom mogu pojaviti talasi, podizanje ivica ili oštećenja.

Šta se više isplati?

Ako želite dugoročno rješenje i moderan izgled doma, vinil se više isplati iako je skuplji na početku. Ako vam je najvažnije da prođete što jeftinije, PVC pod može završiti posao, ali treba računati da će se brže pohabati i vjerovatno ranije mijenjati. Mnogi majstori danas savjetuju da je bolje dati malo više novca za kvalitetniji vinil nego poslije nekoliko godina ponovo ulagati u novi pod.

PVC podovi su jeftiniji i praktični za pomoćne prostorije, dok je vinil kvalitetnije, ljepše i dugotrajnije rješenje za životni prostor. Razlika u cijeni postoji, ali mnogi smatraju da se ulaganje u vinil na kraju više isplati zbog izgleda, udobnosti i trajnosti.