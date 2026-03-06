Kragujevčani uputili otvoreno pismo Tei Tairović: 100.000 ljudi traži da više ne snima pjesme, a razlog bizaran

Na jednoj Fejsbuk stranici, koja broji više od 100.000 članova, ljudi su objavili otvoreno pismo, u kojem navode kako je Tairovićeva u svojim hitovima predvidjela ratne sukobe i vremenske nepogode u svijetu.

Tea Tairović postala je glavna tema javnosti nakon što je mrežama počelo da kruži otvoreno pismo grupe fanova iz Kragujevca. Na grupi na Fejsbuku koja broji više od 100.000 članova, osvanuo je bizaran zahtjev koji je mnoge nasmijao, a sve iz razloga što su se javno obratili Tei Tairović zbog zabrinjavajuće slučajnosti između tema o kojima peva i događaja koji potom potresaju svijet.

Podsjetimo, Tairovićeva je prije tri godine objavila pjesmu "Izrael i Palestina" i, kako mnogi smatraju, time predvidjela eskalaciju stogodišnjeg sukoba.

Nakon masakra u Gazi, u kojem je ubijeno više od 11.000 ljudi, pjevačica je odlučila da promijeni stihove pjesme u "Španija i Argentina".

Otvoreno pismo upućeno Tei Tairović prenosimo u cijelosti:

- Zaustavi diskografiju, spasi čovječanstvo! Draga Tea, pišemo ti u ime svih nas koji redovno pratimo vijesti, ali i tvoj Jutjub kanal, jer smo primetili jednu zastrašujuću pravilnost. Tvoja karijera više nije samo niz hitova, to je postao geopolitički horoskop koji niko nije tražio. Molimo te, ko Boga te molimo, odloži taj mikrofon dok još uvijek imamo krov nad glavom! Prvo si zapjevala o Izraelu i Palestini. Mi smo mislili "baš lepa metafora za raskid", a ti si zapravo najavila naslovne strane svih svjetskih medija. Nismo stigli ni da naučimo refren, a tvoja "ljubavna drama" se preselila u realno vrijeme na Bliski istok. Slučajnost? Možda prvi put - navode oni u šaljivom obraćanju, pa nastavljaju dalje:

- Onda si prešla na Dubai. Čim si pustila glas o luksuzu i pjesku, nebo iznad Emirata se otvorilo kao da si lično ti režirala potop. Ljudi su plivali po tržnim centrima, a mi smo shvatili da ti ne snimaš spotove, nego prizivaš elementarne nepogode. Dubai se još uvijek suši, a mi strepimo od svake tvoje sljedeće strofe. Ali ono što nas najviše plaši je tvoj stari "zavjet": "Nek noćas gori Balkan." Tea, ljubavi, mi taj stih godinama koristimo da opravdamo treći litar bijelog vina i razbijenu čašu. Ali s obzirom na tvoj trenutni "skor" od 100 odsto tačnosti proročanstava, svaki put kad čujemo taj uvod, krene nam hladan znoj. Ako ti kažeš da će da gori, mi već pakujemo kofere i tražimo gdje su skloništa.

Na kraju pisma upućenog Tairovićevoj ljudi joj predlažu da pjeva o benignim temama.

- Naš prijedlog za tvoj sljedeći album (da bismo svi preživjeli): "Švajcarska neutralnost i stabilna kamata!", "Mir u svijetu i puni frižideri!", "Jeftino gorivo i besplatan parking!". Tea, ti nisi samo pjevačica, ti si hodajuća CIA arhiva. Zato te molimo, prije nego što snimiš pjesmu o nekom novom gradu ili regionu, konsultuj se sa Savjetom bezbjednosti UN. Naša psiha (a i planeta) ne može da izdrži još jedan tvoj hit. S ljubavlju i ogromnim strahom, tvoja publika, koja samo želi miran san - navodi se u ovom pismu.

Pjevačica se ovim povodom nije oglašavala.

