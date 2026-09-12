Ana Bekuta otkrila zašto je napustila Zvezde Granda

Bekuta smatra da pauza može donijeti pozitivan efekat i ističe da nije teško donijela ovu odluku.

Izvor: Pink scereenshot

Ana Bekuta prvi put se pojavila u javnosti otkako je donijela odluku da napusti "Zvezde Granda". Ona je sada progovorila o razlozima koji stoje iza ovog njenog poteza, s obzirom da je 12 godina bila dio muzičkog takmičenja.

Ana je rekla da je došlo do prezasićenja. Ona je večeras došla na Tašmajdan na koncert Dragana Kojića Kebe, a na komplimente za izgled kroz osmjeh je rekla:

- Ne dam se, šta biste vi htjeli, da vam ovde šeta baba.

O odlasku iz Zvezda Granda

Mnoge je rastužila vijest da je nakon 12 godina napustila "Zvezde Granda".

- Mene nije rastužila ta vijest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pjesme, organizujem turneju. Nisam donijela tešku odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pjesme, da dođem kada god želim, da sjedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem.

(Blic/MONDO)