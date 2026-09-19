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Poznati pjevač u zagrljaju Ane Ivanović: Isplivala slika, a još se pamti njegova romansa sa srpskom voditeljkom

Poznati pjevač u zagrljaju Ane Ivanović: Isplivala slika, a još se pamti njegova romansa sa srpskom voditeljkom

Autor Dragana Božić Izvor Mondo
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Sandi Cenov objavio je fotografiju s Anom Ivanović na Instagramu, snimljenu na svečanoj večeri na otvorenom.

Poznati pjevač u zagrljaju Ane Ivanović Izvor: Instagram printscreen / sandicenov/ anaivanovic

Hrvatski pjevač Sandi Cenov, ne krije da uživa u putovanjima i druženjima, a svojom najnovijom objavom na Instagramu prijatno je iznenadio brojne obožavaoce.

U svojoj Instagram priči podijelio je fotografiju na kojoj pozira sa našom bivšom teniserkom i jednom od najljepših sportistkinja sveta, Anom Ivanović.

Pogledajte:

Posvetio joj ove riječi uz sliku

Na fotografiji, nastaloj u opuštenoj atmosferi jedne svečane večere na otvorenom, oboje nisu skidali osmijeh s lica. Bivša teniska zvijezda zablistala je u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, dok se muzičar odlučio za klasičnu eleganciju – crno odijelo i bijelu raskopčanu košulju.

Sandi je uz objavu označio Anu i podijelio upečatljivu poruku: "Lutajući svijetom sretneš baš zanimljive ljude..."

Prisjetimo se pjevača za vrijeme najveće popularnosti:

Podsjetimo, bivša teniserka Ana Ivanović i njemačka fudbalska legenda Bastijan Švajnštajger važili su za jedan od najskladnijih parova u svijetu sporta. Vjenčali su se 2016. godine u Veneciji i u braku dobili troje djece. Ipak, uprkos slici idiličnog porodičnog života koju su godinama gradili u javnosti, njihov iznenadni razvod šokirao je obožavaoce širom svijeta.

Pogledajte kako Ana izgleda nakon razvoda:

 (Mondo)

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Tagovi

Ana Ivanović Sandi Cenov

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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