Ognjen Vranješ i njegova vjerenica Marija otkazali su vjenčanje planirano za avgust, iako su zvanice već bile obaviještene o svadbi.

Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes

Planirano svadbeno veselje Ognjena Vranješa i njegove vjerenice Marije, inače rođene sestre supruge Milorada Ulemeka Legije, koje je trebalo da bude održano tokom avgusta u krugu najbližih ljudi, ipak nije upriličeno.

Par je uoči same ceremonije naišao na probleme koje dotad nisu uspjeli da prevaziđu, zbog čega su odlučili da svadbu otkažu, saznaje Kurir.

Vidi opis Ognjen Vranješ otkazao vjenčanje sa Legijinom svastikom: Zvanice dobile šok obavještenje pred samu svadbu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 12 / 12 AD

I dalje su zajedno

Iako je sve bilo planirano i gosti su već bili obaviješteni o veselju, situacija se promijenila neposredno pred zakazani datum. Umjesto okupljanja porodice i najbližih prijatelja i proslave njihovog braka, zvanice su dobile informaciju da se svadba ipak otkazuje.

Prema podacima do kojih je Kurir došao, odluka nije donijeta olako, budući da je ceremonija bila planirana mjesecima i da je trebalo da okupi upravo najuži krug ljudi. Ipak, problemi koji su se pojavili između supružnika pred samo veselje očigledno su bili dovoljno ozbiljni da planirana proslava bude odložena.

Evo kako izgleda Ognjenova izabranica Marija:

"Nisu uspjeli da riješe situaciju"

- Naišli su na situaciju koju u tom trenutku nisu uspjeli da rješe, pa su svim pozvanim zvanicama javili da se veselje otkazuje. Njihov odnos je stabilan, zajedno su, vole se... Dušebrižnici ne treba da se sikiraju, ali od svadbe zasad neće biti ništa. Njima papir ne znači ništa. Prijatelji su ih razumjeli i podržali njihovu odluku. Ta ceremonija je bila planirala za najuži krug ljudi i svi su uz njih, a veselja će biti - priča izvor blizak paru za Kurir.

Vranješ svoj privatni život posljednjih godina uglavnom drži van fokusa javnosti. Posvećen je privatnom biznisu, lovu na životinje i porodici.

Za Kurir je kratko rekao:

- Ima važnijih stvari od ove teme. Hvala vama na pozivu - bio je kratak Vranješ.

Podsjetimo, Kurir je početkom 2024. prvi objavio vijest da su Ognjen i Marija u ljubavi. Njih dvoje su tada već nekoliko mjeseci bili zajedno, a da ljubav cvjeta, potvrdila je upravo Legijina ljepša polovina, koja se fotografisala sa sportistom i svojom sestrom i taj zajednički trenutak podijelila na društvenim mrežama. To je jedina njihova zajednička fotografija koja je osvanula u javnosti. Ona je tagovala fudbalera, koji je takođe podijelio post na svom profilu i, uz srca, napisao da je u pitanju porodični trenutak:

- Familija - napisao je Vranješ i dodao dva velika emotikona u obliku roze srca.

Ova fotografija je nastala u Beogradu na dočeku Nove 2024. godine, koji su zajedno proslavili. To je ujedno i prvi put da je iskusni štoper nakon razvoda od supruge Danijele pokazao javno svoju partnerku, s kojom uskoro planira i da zasnuje porodicu.

Odlično funkcionišu

- Vranješ privatni život krije od javnosti. S Marijom je u ozbiljnoj vezi, i njihova priča je totalno drugačija. Srećan je, miran i ispunjen. Izlaze zajedno, ona prati njegove utakmice, putuju i zaista su zaljubljeni. Uskoro će se vjenčati, ali sve detalje o tome drže u tajnosti. Svadba će najvjerovatnije biti na jesen. Njena sestra je udata za Legiju i svi iz porodice znaju za njih dvoje i podržavaju ih. Mogu vam reći da su lijep par i da odlično funkcionišu. Nisam siguran koliko će njih dvoje željeti u budućnosti da dijele s javnošću intimne trenutke. Mislim da će, kao i dosad, taj dio života zadržati za sebe - rekao je tada izvor i dodao da Ognjen nikad nije bio srećniji nego sad s Marijom.

(Kurir / MONDO)