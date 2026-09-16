Pjevačica Sara Jo objavila fotografije sa snimanja
Pjevačica Sara Jo, koja je posljednjih nedjelja u centru pažnje zbog veze s glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, napravila je pometnju na mrežama zbog objave koja je osvanula na njenom storiju.
Sara je objavila par fotografija sa seta, a posebnu pažnju je izazvala ona na kojoj pozira toples.
Pjevačicine grudi su pokrivale duge, plave lokne, a objava na Instagramu je propraćena pjesmom Britni Spirs.
Pogledajte Saru:Izvor: Instagaram/sarajoofficial
Prve slike s novim dečkom
Pevačica Sara Jo, koja je bila u višegodišnjoj vezi sa koreografom Žigom, već neko vrijeme uživa u romansi s Aleksejem Bjelogrlićem.
Par je nedavno bio na odmoru zajedno, a pjevačica je objavila i slike:
Detalj sa snimanja: Toples fotka Sare Jo napravila "lom" na mrežama
BONUS VIDEO:
(MONDO)