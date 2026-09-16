Detalj sa snimanja: Toples fotka Sare Jo napravila "lom" na mrežama

Pjevačica Sara Jo objavila fotografije sa snimanja

Izvor: Instagaram/sarajoofficial

Pjevačica Sara Jo, koja je posljednjih nedjelja u centru pažnje zbog veze s glumcem Aleksejem Bjelogrlićem, napravila je pometnju na mrežama zbog objave koja je osvanula na njenom storiju.

Sara je objavila par fotografija sa seta, a posebnu pažnju je izazvala ona na kojoj pozira toples.

Pjevačicine grudi su pokrivale duge, plave lokne, a objava na Instagramu je propraćena pjesmom Britni Spirs.

Pogledajte Saru:

Izvor: Instagaram/sarajoofficial

Prve slike s novim dečkom

Pevačica Sara Jo, koja je bila u višegodišnjoj vezi sa koreografom Žigom, već neko vrijeme uživa u romansi s Aleksejem Bjelogrlićem.

Par je nedavno bio na odmoru zajedno, a pjevačica je objavila i slike:

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Sara Jo i Nevena Božović na istom događaju Izvor: instagram/sarajoofficial Izvor: instagram/sarajoofficial

(MONDO)