Sara Jo na ljetovanju, pokazala vjerenički prsten

Popularna pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, i mladi glumac Aleksej Bjelogrlić trenutno uživaju u svojoj romansi na zajedničkom ljetovanju.
Otkako su Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić uplovili u vezu, zaljubljeni par maksimalno koristi vrijeme za odmor na moru, gdje, sudeći po informacijama, "uživaju za sve pare".
Oni više ne kriju da su zajedno, pa Sara na Instagramu dijeli i zajedničke slike s mora na kojem se vidi Bjelogrlić, pogledajte:
Ovom romantičnom putovanju nedavno se pridružila i poznata influenserka Dunja Jovanić, što je zagarantovalo odličan provod i puno smijeha. Da je atmosfera na primorju više nego opuštena, svjedoči i urnebesan snimak koji je Dunja podijelila.
Naime, influenserka je odlučila da napravi malu šalu sa svojom prijateljicom, te je na videu zabilježen trenutak u kom Dunja stavlja vjerenički prsten na ruku Sare Jo. Pjevačica je rado prihvatila ovu komičnu igru, pa je u duhu šale dramatično vrisnula od sreće, glumeći oduševljenje pravom prosidbom.
Pogledajte:
Ovaj simpatični trenutak još jednom je potvrdio koliko se dobro ovo društvo provodi i opušta u zajedničkim trenucima na moru.