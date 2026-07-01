Popularna pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, i mladi glumac Aleksej Bjelogrlić trenutno uživaju u svojoj romansi na zajedničkom ljetovanju.

Izvor: imfashionbabe / Instagram

Otkako su Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić uplovili u vezu, zaljubljeni par maksimalno koristi vrijeme za odmor na moru, gdje, sudeći po informacijama, "uživaju za sve pare".

Oni više ne kriju da su zajedno, pa Sara na Instagramu dijeli i zajedničke slike s mora na kojem se vidi Bjelogrlić, pogledajte:

Vidi opis Sara Jo na ljetovanju, pokazala vjerenički prsten Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ovom romantičnom putovanju nedavno se pridružila i poznata influenserka Dunja Jovanić, što je zagarantovalo odličan provod i puno smijeha. Da je atmosfera na primorju više nego opuštena, svjedoči i urnebesan snimak koji je Dunja podijelila.

Naime, influenserka je odlučila da napravi malu šalu sa svojom prijateljicom, te je na videu zabilježen trenutak u kom Dunja stavlja vjerenički prsten na ruku Sare Jo. Pjevačica je rado prihvatila ovu komičnu igru, pa je u duhu šale dramatično vrisnula od sreće, glumeći oduševljenje pravom prosidbom.

Pogledajte:

Pogledajte 00:15 Dunja Jovanić daje Sari Jo verenički prsten Izvor: Instagram/imfashionbabe Izvor: Instagram/imfashionbabe

Ovaj simpatični trenutak još jednom je potvrdio koliko se dobro ovo društvo provodi i opušta u zajedničkim trenucima na moru.