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Sara Jo na ljetovanju, pokazala vjerenički prsten

Sara Jo na ljetovanju, pokazala vjerenički prsten

Izvor mondo.rs
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Popularna pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, i mladi glumac Aleksej Bjelogrlić trenutno uživaju u svojoj romansi na zajedničkom ljetovanju.

Sara Jo na ljetovanju, pokazala vjerenički prsten Izvor: imfashionbabe / Instagram

Otkako su Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić uplovili u vezu, zaljubljeni par maksimalno koristi vrijeme za odmor na moru, gdje, sudeći po informacijama, "uživaju za sve pare".

Oni više ne kriju da su zajedno, pa Sara na Instagramu dijeli i zajedničke slike s mora na kojem se vidi Bjelogrlić, pogledajte:

Ovom romantičnom putovanju nedavno se pridružila i poznata influenserka Dunja Jovanić, što je zagarantovalo odličan provod i puno smijeha. Da je atmosfera na primorju više nego opuštena, svjedoči i urnebesan snimak koji je Dunja podijelila.

Naime, influenserka je odlučila da napravi malu šalu sa svojom prijateljicom, te je na videu zabilježen trenutak u kom Dunja stavlja vjerenički prsten na ruku Sare Jo. Pjevačica je rado prihvatila ovu komičnu igru, pa je u duhu šale dramatično vrisnula od sreće, glumeći oduševljenje pravom prosidbom.

Pogledajte:

Pogledajte

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Dunja Jovanić daje Sari Jo verenički prsten
Izvor: Instagram/imfashionbabe
Izvor: Instagram/imfashionbabe

Ovaj simpatični trenutak još jednom je potvrdio koliko se dobro ovo društvo provodi i opušta u zajedničkim trenucima na moru.

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Tagovi

sara jo vjeridba

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