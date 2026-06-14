Raskinuli Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić: Isplivala prepiska glumca sa drugom djevojkom

Aleksej Bjelogrlić otkrio da je raskinuo sa Sarom Jo, dok se dopisivao sa nepoznatom djevojkom.

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Pjevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić više nisu zajedno. Bar tako on tvrdi u prepisci sa javnosti nepoznatom djevojkom kojoj je pisao na Instagramu do koje je došao Kurir.

On navodi da je veza sa Sarom stara priča te pokušava da zakaže viđanje s djevojkom koja je privukla njegovu pažnju, a koja se bavi tetoviranjem.

Dopisivanje u gluvo doba noći

U gluvo doba noći Aleksej joj je poslao poruku, a po načinu komunikacije reklo bi se da se već poznaju.

"Kad se vraćaš?", pitao je glumac djevojku.

"Uskoro, što?", odgovorila mu je ona.

"Čisto da mi na nekom piću pokažeš gdje bi mi nacrtala taj tatu", nastavio je Bjelogrlić.

"Izvini, a Sara Jo", podsjetila ga je djevojka na pjevačicu, nakon čega je uslijedio njegov odgovor o raskidu.

"Haha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dvije nedjelje...Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači uzeću to kao odgovor da može", nije odustao Aleksej.

Umjesto svadbe, raskid

Podsjetimo, nedavno su najprije društvene mreže, a onda i medije preplavile informacije o vezi pevačice i glumca. Priče su krenule odmah nakon što se saznalo da je Sara raskinula petogodišnju vezu sa slovenačkim koreografom i plesačem Žigom Slotarom, sa kojim je planirala vjenčanje.

Njih dvoje su se pojavili zajedno krajem marta na jednom događaju kada je pjevačica govorila o svadbi.

"Nadam se da svadba neće biti toliko kompleksna. Nama bi bilo dovoljno da pjeva Čola", rekla je Sara Jo, a njen partner se nadovezao da bi prisustvo Zdravka Čolića bilo sasvim dovoljno.

Iako ni ona ni Aleksej nisu davali izjave povodom njihove ljubavi, priče je potvrdila pjevačica kada je objavila njihovu fotografiju na kojoj se smije.

Bjelogrlić je prije Sare bio u vezi sa manekenkom sa kojom se pojavio u javnosti u januaru ove godine na premijeri filma "Svadba" u Beogradu. Dvadesetdvogodišnja Jelena je i i studentkinja glume na FDU. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, kćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.

(Kurir/ MONDO)