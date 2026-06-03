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Sara Jo već u novoj vezi: Nakon raskida smuvala Bjelogrlića

Sara Jo već u novoj vezi: Nakon raskida smuvala Bjelogrlića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Sara Jovanović i Aleksej Bjelogrlić konačno više ne kriju vezu, bar na društvenim mrežama.

Sara Jo u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem Izvor: Instagram/Printscreen

Ljubavni život popularne pjevačice Sare Jovanović mjesecima intrigira javnost, a nakon brojnih spekulacija, navodno je i zvanično u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem, sinom poznatog glumca Dragana Bjelogrlića.

Nedavno su uhvaćeni zajedno u jednom prestoničkom lokalu čime su praktično potvrdili da između njih ima nečeg više od prijateljstva, a sada su otišli i korak dalje. Da ljubav cvjeta i da par više ne želi da se krije, svjedoče i najnovije objave na društvenim mrežama.

Pogledajte:

Mladi Bjelogrlić je na svom "storiju" podijelio misterioznu fotografiju djevojke kojoj se ne vidi lice, ali oštrom oku fanova nije promakao ključni detalj – upečatljiv lančić koji je upravo Sara nosila samo veče ranije, kao i pramenovi plave kose. Da više nema mjesta sumnji potvrdila je i sama pjevačica, koja je gotovo u isto vrijeme objavila do sada neviđen kadar Alekseja sa cigarom u ustima.

Odala ih ista pjesma

Da su i te kako povezani i na istim talasnim dužinama, govori i činjenica da su oboje za svoje objave odabrali identičnu pjesmu "Anxiety", što su mnogi protumačili kao jasan znak njihove jake bliskosti. Iako važe za javne ličnosti koje detalje iz privatnog života strogo čuvaju za sebe, očigledno više ne mogu da sakriju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, pa ovakvim sitnim gestovima pokazuju koliko im je stalo.

 (Mondo.rs)

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